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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je danas da su u napadu ruskih dronova u tom gradu povređene tri osobe, kao i da je pogođen kritični infrastrukturni objekat.

Kličko je u objavi na Telegramu rekao da su zbog toga u nekim delovima grada mogući prekidi u snabdevanju strujom i vodom, prenosi ukrajinska Pravda.

"U Kijevu je pogođen kritični infrastrukturni objekat. Stručnjaci hitno procenjuju obim štete. Neki delovi grada mogu imati prekide u snabdevanju električnom energijom i vodom", rekao je Kličko.

Prema njegovim rečima, ruski napad se dogodio u regionu Bile Crkve u Kijevskoj oblasti.