OPET KLJUČA U FRANCUSKOJ: Više osoba povređeno u sukobu policije i antifašističkih demonstranata u Bijaricu (FOTO)
- Policija je upotrebila suzavac, nekoliko ljudi je privedeno, a tužilaštvo u Bajonu otvorilo je istragu zbog teškog nasilja.
Više osoba povređeno je danas u sukobu policije i antifašističkih demonstranata u Bijaricu, na jugozapadu Francuske, pošto su učesnici protesta pokušali da blokiraju održavanje banketa organizacije Canon français.
Više od 30 sindikata, levičarskih partija, udruženja i lokalnih kolektiva organizovalo je protest ispred hale Irati, kako bi sprečili oko 1.500 zvanica da uđu na događaj, preneo je list Parizijen.
Demonstranti optužuju organizatore i finansijera događaja, konzervativnog milijardera Pjera-Eduara Sterena, za promovisanje krajnje desničarskih ideja pod plaštom tradicije i patriotizma, što organizatori negiraju.
Okupljeni su formirali živi zid i koristili motke da zaustave goste, dok su maskirani pojedinci ispaljivali pirotehnička sredstva ka snagama reda.
Na kružnom toku u blizini aerodroma, zapaljene su i kante za smeće, nakon čega se okupljena masa razišla.
Policija je reagovala upotrebom suzavca kako bi rasterala masu i obezbedila prolaz zvanicama.
Prema navodima francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, povređeno je više policajaca od kojih je jedan prebačen u bolnicu nakon što je zadobio ubodnu ranu u ruku improvizovanim oružjem od zašiljenog drveta, ali nije životno ugrožen.
Tokom intervencije privedeno je nekoliko osoba, a tužilaštvo u Bajonu otvorilo je istragu zbog teškog nasilja.
Pojedini demonstranti su prijavili da su udarani pendrecima, dok je jedan mladić tvrdio da ga je udario pesnicom jedan od učesnika banketa.
Tužilac u Bajonu naveo je da je pet učesnika banketa zadobilo lakše povrede.
Banketi organizacije Canon français na meti su kritika zbog širenja krajnje desničarskih ideologija, skrivenih iza paravana patriotizma, navodi Parizijen.
U maju je javno tužilaštvo u Kanu pokrenulo istragu na osnovu prijava koje su podneli levičarski zvaničnici, a koje se odnose na nacističke pozdrave tokom banketa te organizacije održanog 18. aprila.
Kurir.rs/Tanjug