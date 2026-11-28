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protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026.

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Više osoba povređeno je danas u sukobu policije i antifašističkih demonstranata u Bijaricu, na jugozapadu Francuske, pošto su učesnici protesta pokušali da blokiraju održavanje banketa organizacije Canon français.

Više od 30 sindikata, levičarskih partija, udruženja i lokalnih kolektiva organizovalo je protest ispred hale Irati, kako bi sprečili oko 1.500 zvanica da uđu na događaj, preneo je list Parizijen.

Demonstranti optužuju organizatore i finansijera događaja, konzervativnog milijardera Pjera-Eduara Sterena, za promovisanje krajnje desničarskih ideja pod plaštom tradicije i patriotizma, što organizatori negiraju.

Okupljeni su formirali živi zid i koristili motke da zaustave goste, dok su maskirani pojedinci ispaljivali pirotehnička sredstva ka snagama reda.

Na kružnom toku u blizini aerodroma, zapaljene su i kante za smeće, nakon čega se okupljena masa razišla.

Policija je reagovala upotrebom suzavca kako bi rasterala masu i obezbedila prolaz zvanicama.

1/4 Vidi galeriju Francuska protest Foto: Hupe Jean-Louis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema navodima francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, povređeno je više policajaca od kojih je jedan prebačen u bolnicu nakon što je zadobio ubodnu ranu u ruku improvizovanim oružjem od zašiljenog drveta, ali nije životno ugrožen.

Tokom intervencije privedeno je nekoliko osoba, a tužilaštvo u Bajonu otvorilo je istragu zbog teškog nasilja.

Pojedini demonstranti su prijavili da su udarani pendrecima, dok je jedan mladić tvrdio da ga je udario pesnicom jedan od učesnika banketa.

Tužilac u Bajonu naveo je da je pet učesnika banketa zadobilo lakše povrede.

Banketi organizacije Canon français na meti su kritika zbog širenja krajnje desničarskih ideologija, skrivenih iza paravana patriotizma, navodi Parizijen.

U maju je javno tužilaštvo u Kanu pokrenulo istragu na osnovu prijava koje su podneli levičarski zvaničnici, a koje se odnose na nacističke pozdrave tokom banketa te organizacije održanog 18. aprila.