Slušaj vest

Zemljotres jačine pet stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros područje Menhetn Biča u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, saopštio je Američki geološki zavod (USGS), a za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Potres je izazvao uznemirenost u Los Anđelesu.

U Santa Moniki su građani u panici istrčali iz prodavnica, dok su na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu (LAX) popucala stakla i obrušili se delovi spuštenog plafona u unutrašnjosti jednog od terminala.

Vatrogasna služba Los Anđelesa aktivirala je mere za postupanje u slučaju zemljotresa i uputila ekipe iz 106 vatrogasnih stanica da provere stanje infrastrukture i utvrde da li ima oštećenja, prenosi AP.

Prema saopštenju vatrogasne službe, za sada nisu prijavljeni povređeni niti oštećenja objekata.

Gradske vlasti Menhetn Biča pozvale su stanovnike da budu spremni na naknadne potrese, koji se mogu dogoditi nekoliko minuta, sati, pa čak i dana nakon glavnog zemljotresa.