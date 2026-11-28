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Najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask je u protekla 24 sata svoje bogatstvo uvećao za 39,7 milijardi dolara, pokazuju podaci „Blumbergovog indeksa milijardera”, na osnovu vrednosti akcija njegovih kompanija.

U petak su akcije kompanije „Spejs eks” porasle za 4,83 odsto, na 133,59 dolara, dok su akcije „Tesle” na kraju trgovanja zabeležile rast od 5,22 procenta i prodavale su se za 400 dolara.

Zahvaljujući tome, neto vrednost Maskove imovine je u petak uvećana za 4,8 odsto, na 859 milijardi dolara.

Na novom Blumbergovom indeksu milijardera na drugom mestu je Džef Bezos sa imovinom vrednom 364 milijarde dolara, treći je Leri Pejdž sa 239, četvrti Mark Zakerberg sa 223, a peti Sergej Brin sa 223 milijarde dolara.