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Iranska valuta je danas pala na rekordno nizak nivo usled inflacije i sankcija, približavajući se granici od tri miliona rijala za jedan američki dolar.

Prema podacima sajta bon-bast.com, koji prati kretanja na slobodnom tržištu, američki dolar se danas prodavao za oko 2,992 miliona rijala, dok je sajt alanćand.com zabeležio vrednost od 2,999 miliona rijala za dolar.

Iran pogađa jedan od najtežih talasa inflacije u poslednjih nekoliko decenija, podstaknute ratom koji traje već devet meseci, pri čemu je zabeležen posebno snažan rast cena hrane, preneo je Rojters.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su u julu ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka, a ranije ovog meseca najavile su formiranje operativne grupe Gvozdena kapija u cilju ograničavanja transporta oružja i materijala koji su pod sankcijama, kako preko iranskih kopnenih granica, tako i preko Kaspijskog mora.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Iranska ekonomija tone, a njeni lideri su u panici, izjavio je ranije ove nedelje američki ministar finansija Skot Besent, nakon uvođenja novih sankcija usmerenih na izolaciju Irana od globalne ekonomije i razbijanje njegovih mreža bankarstva u senci.

Guverner Centralne banke Irana Abdolnaser Hemati izjavio je danas da Iran raspolaže dovoljnim količinama čvrste valute za nabavku osnovnih životnih namirnica i lekova u narednim mesecima, ali je dodao da na devizno tržište, pored ekonomskih pokazatelja, utiču i psihološki faktori.

Na devizno tržište utiču brojni faktori, kao što su stanje ekonomije, očekivanja i politika. Trudimo se da stabilizujemo tržište koliko god je to moguće, rekao je Hemati za državnu televiziju.

Mnogi Iranci, u potrazi za sigurnim utočištem za svoju ušteđevinu, kupuju dolare, druge čvrste valute ili zlato, navodi agencija.

Prema podacima Statističkog centra Irana, potrošačke cene u toj zemlji su u oktobru bile za 88,7 odsto više nego godinu dana ranije, dok je prosečna godišnja stopa inflacije porasla na 76,8 procenata.

Istovremeno, cene hrane i pića porasle su za čak 112,6 odsto na godišnjem nivou.

Kurir.rs/Tanjug