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Predsednik Argentine Havijer Milej izjavio je danas da će Foklandska ostrva jednog dana biti pod argentinskom kontrolom, uprkos odluci Međunarodnog tribunala za pravo mora da odbaci argentinske prigovore na britanski naftni projekat "Morski lav" (Sea Lion) u vodama oko tog arhipelaga.

Sudije tribunala odbacile su argentinske zahteve sa 18 glasova prema tri, ocenivši da to telo nema nadležnost da razmatra sporove koji se odnose na teritorijalni suverenitet nad kopnom, prenosi britanski Telegraf.

Milej je nakon odluke poručio da Argentina poštuje presudu, ali da ona ne predstavlja konačan odgovor na pitanje suvereniteta nad ostrvima, koja Argentina naziva Malvinima.

"Sada, više nego ikad, našoj zemlji su potrebna jača i snažnija sredstva za odbranu. Po istoriji i po pravu: Malvini su argentinska ostrva", istakao je argentinski predsednik.

On je pozvao parlament da naredne sedmice razmotri i usvoji predlog zakona o odbrani nacionalnog suvereniteta, kojim bi bile omogućene veće novčane kazne i sankcije protiv kompanija koje sarađuju sa firmama uključenim u eksploataciju nafte na spornim teritorijama.

Havijer Milei Foto: AP Natacha Pisarenko, Printscreen/Google Maps

"Odluka Međunarodnog tribunala za pravo mora ni na koji način ne legitimiše jednostranu eksploataciju naših prirodnih resursa. Odbrana našeg suvereniteta nije stvar jedne vlade ili jedne stranke - to je neotuđivi ustavni mandat", naglasio je Milej.

Argentina je ranije podnela krivične prijave protiv kompanija koje učestvuju u projektu "Morski lav", čije se nalazište procenjuje na do 1,7 milijardi barela nafte i nalazi se oko 218 kilometara od Foklandskih ostrva.

Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno izjavio je da pravni postupak u vezi sa eksploatacijom nafte nije završen, ukazujući na to da su sudije prepoznale postojanje teritorijalnog spora.

Foto: MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband i državna tužiteljka Eli Rivs pozvali su Argentinu da obustavi širi ekonomski pritisak i poštuje pravo stanovnika Foklandskih ostrva da sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Dvojica dobavljača uključenih u projekat "Morski lav" povukla su se ranije ovog meseca nakon što je Milei zapretio sankcijama kompanijama koje učestvuju u eksploataciji nafte u spornom području.

Spor oko Foklandskih ostrva, koja se nalaze pod britanskom upravom, traje decenijama, a Argentina polaže pravo na suverenitet nad arhipelagom.

Milej je u više navrata isticao da želi da pitanje ostrva reši diplomatskim putem, dok istovremeno jača vojne kapacitete zemlje. U avgustu su argentinski borbeni avioni F-16 prvi put nadleteli Buenos Ajres.