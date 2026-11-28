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Zamenik grčkog ministra unutrašnjih poslova Vangelis Liakos podneo je danas ostavku nakon optužbi za korupciju zbog dodele poslova računovodstvenoj kancelariji njegove braće.

Liakos je naglasio da je izložen nemoralnom i vulgarnom napadu, ali da će nastaviti pravnu i političku borbu sve do konačne rehabilitacije i razotkrivanja ove zavere, preneo je grčki javni servis Ert.

On je naveo da nikada nije učestvovao u poslovnim aktivnostima svoje braće, kao i da ne postoji nikakva porodična odgovornost.

Predstavnici vlasti pozdravili su Liakosov postupak, dok je opozicija uputila oštre kritike.

Partija PASOK saopštila je da je reč o kontinuiranom političkom i moralnom propadanju vlade.

„Premijer Micotakis, koji je talac niza skandaloznih slučajeva, posmatra kako njegovi ministri podnose ostavke na svoje funkcije, dok on sam pokušava da se predstavi kao neko ko ne snosi nikakvu političku odgovornost“, istakli su iz PASOK-a.

Istovremeno, Komunistička partija Grčke (KKE) napomenula je da „nikakva ostavka, a pogotovo ne ona koja stiže sa zakašnjenjem, ne može da oslobodi vladu opravdanog gneva naroda zbog politike koja, s jedne strane, uništava njihove živote, a s druge, stvara uslove da pojedinci ostvaruju ’velike’ poslove na njihov račun“.

Siriza je saopštila da se u „izvršnoj državi“ premijera Kirjakosa Micotakisa lica menjaju, ali korupcija ostaje, dok je stranka Niki navela da „u vladi ima dovoljno onih koji su podneli ostavke da bi od njih mogli sami da formiraju ceo kabinet“.

Nadležnosti Liakosa sada bi mogao da preuzme ministar unutrašnjih poslova Todoris Livanios, osim ukoliko premijer ne imenuje nekog drugog na tu funkciju, naveo je javni servis.