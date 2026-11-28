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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot sastaće se sutra ujutru kako bi razgovarali o mogućnosti formiranja vlade nacionalnog jedinstva, pošto je Netanjahu ponudio da Ajzenkot prvi preuzme funkciju premijera u okviru dogovora o rotaciji na toj poziciji.

Netanjahuova stranka Likud potvrdila je da će sastanak biti održan u 10 časova po lokalnom vremenu u hotelu Dan Akadija u Herzliji.

U međuvremenu, Ajzenkot je razgovarao sa liderima drugih stranaka takozvanog bloka promene Jisrael Bejtenu, B'Jahad i Demokrata i obavestio ih o najnovijim dešavanjima, saopštila je njegova stranka.

Ajzenkot je ranije pozvao Netanjahua i njegov tim na hitne razgovore, navodeći da je spreman da razmotri ozbiljnost ponude o formiranju vlade jedinstva u naredna 24 sata.

On je istakao da je njegov tim gotovo tri nedelje pokušavao da pokrene pregovore, ali da je nailazio na odbijanje i izbegavanje odgovora, kao i da Likud još nije odgovorio na detaljan predlog koji mu je dostavljen u nedelju.

Prema njegovim rečima, predlog je obuhvatio suštinska politička i programska pitanja, a njegova strana je bila spremna da napravi značajne kompromise.

Iz Likuda je prethodno saopšteno da je Netanjahu pokušao telefonom da stupi u kontakt sa Ajzenkotom pre objavljivanja ponude, ali da nije dobio odgovor. Prema pisanju izraelskih medija, Netanjahu ga je pozvao i nakon objave, ali se lider Jašara ni tada nije javio.

Likud je poručio da je Netanjahu spreman da započne pregovore i da čeka Ajzenkotov odgovor.

Izraelski Kanal 13 objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Ajzenkot pre Netanjahuove ponude navodno pripremao objavu da je uspeo da formira koaliciju.