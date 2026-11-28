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Požar je izbio u rafineriji nafte kompanije Ševron u El Segundu, u blizini međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu, nakon zemljotresa magnitude 5,0 koji je danas pogodio obalu južne Kalifornije.

Gradske vlasti El Segunda saopštile su da je u rafineriji sprovedeno bezbednosno sagorevanje viška gasa, što predstavlja standardnu proceduru tokom prekida u proizvodnim procesima, uključujući i zemljotrese, prenosi California Post.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih niti je prijavljena veća materijalna šteta.

Veliki plamen i gust crni dim koji su se pojavili u blizini međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu (LAX), izazvali su uznemirenost među građanima i putnicima.

Plamen se pojavio nekoliko sekundi nakon zemljotresa koji je registrovan oko 9.30 časova po lokalnom vremenu.

Prema podacima kompanije Ševron, oprema u rafineriji automatski se isključuje tokom prekida u proizvodnim procesima, uključujući zemljotrese, pri čemu se višak gasa usmerava na sisteme za kontrolisano sagorevanje.

Rafinerija u El Segundu snabdeva oko 20 odsto tržišta automobilskog goriva u južnoj Kaliforniji i približno 40 odsto goriva za avione u tom regionu.

Snimci i fotografije objavljeni na društvenim mrežama prikazali su visoke plamenove i gust stub crnog dima, vidljiv iz okolnih naselja, kao i sa aerodroma.

Američka pevačica Lizo, čiji je avion sleteo u trenutku kada je tlo počelo da se trese, objavila je na društvenoj mreži X da vidi veliki požar sa piste i pozvala građane da budu oprezni.

Zemljotres jačine 5,0 registrovan je u Tihom okeanu, oko šest kilometara jugozapadno od Menhetn Biča, na dubini od približno 11 kilometara, saopštio je američki Geološki zavod (USGS).

Više od 13.000 ljudi prijavilo je da je osetilo potres, a u narednih 45 minuta zabeleženo je najmanje 19 naknadnih potresa, uključujući jedan jačine 3,7.

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas izjavila je da za sada nema prijava o većoj šteti i pozvala građane da budu oprezni zbog mogućih naknadnih potresa.

Vlasti Menhetn Biča saopštile su da ne postoji opasnost od cunamija.