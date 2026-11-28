UKRAJINSKI UDAR NA DONJECK: Četiri osobe poginule, petoro povređeno u napadima dronova
- Četiri civila, među njima i maloletnik, poginula su u napadima ukrajinskih dronova na teritoriji DNR, a pet osoba je povređeno.
- Lokalne vlasti navode da je jedna porodica stradala kada je dron pogodio stambenu zgradu u Makejevki, dok su povređeni i železničari u Debaljcevu i Ilovajsku.
Četiri civila, među kojima i jedan maloletnik, poginula su, dok je pet osoba povređeno u napadima ukrajinskih bespilotnih letelica na teritoriji samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) tokom protekla 24 sata, saopštila je uprava za dokumentovanje ratnih zločina Ukrajine pri administraciji lidera i vlade DNR.
"Četiri osobe su poginule, uključujući maloletnika, dok je još pet civila iz republike povređeno danas u napadima udarnih bespilotnih letelica", navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu te uprave, prenose RIA Novosti.
Prema navodima lokalnih vlasti, jedna porodica stradala je kada je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Makejevki.
U napadima dronova na lokomotive povređena su i tri železničara - pomoćnik mašinovođe i mašinovođa u Debaljcevu, kao i mašinovođa u Ilovajsku.
U saopštenju se dodaje da je tokom protekla 24 sata oštećeno i 17 stambenih objekata, kao i četiri objekta civilne infrastrukture.
Navodi o napadima i žrtvama nisu nezavisno potvrđeni.
Kurir.rs/Tanjug