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Četiri civila, među kojima i jedan maloletnik, poginula su, dok je pet osoba povređeno u napadima ukrajinskih bespilotnih letelica na teritoriji samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) tokom protekla 24 sata, saopštila je uprava za dokumentovanje ratnih zločina Ukrajine pri administraciji lidera i vlade DNR.

"Četiri osobe su poginule, uključujući maloletnika, dok je još pet civila iz republike povređeno danas u napadima udarnih bespilotnih letelica", navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu te uprave, prenose RIA Novosti.

Prema navodima lokalnih vlasti, jedna porodica stradala je kada je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Makejevki.

U napadima dronova na lokomotive povređena su i tri železničara - pomoćnik mašinovođe i mašinovođa u Debaljcevu, kao i mašinovođa u Ilovajsku.

U saopštenju se dodaje da je tokom protekla 24 sata oštećeno i 17 stambenih objekata, kao i četiri objekta civilne infrastrukture.

Navodi o napadima i žrtvama nisu nezavisno potvrđeni.