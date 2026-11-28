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Lider izraelske arapske stranke Ra'am Mansur Abas izjavio je da se pomirio sa mogućnošću da bude meta atentata zbog podrške političkom bloku koji predvodi Gadi Ajzenkot, ocenjujući da bi i ostali članovi buduće vlade mogli da budu izloženi takvoj opasnosti.

Abas je u intervjuu za izraelski Kanal 12 upozorio da bi potencijalne mete napada mogli da budu svi članovi buduće vlade, "od premijera pa naniže", sugerišući da bi pretnje mogle da dođu od pojedinaca sa desnice.

Prema njegovim rečima, takav scenario mogao bi da se spreči odlučnim rukovodstvom i povratkom državnih institucija odgovornom i državničkom delovanju.

Govoreći o pregovorima sa Ajzenkotom, Abas je rekao da njegova stranka deluje kao deo bloka koji bi trebalo da formira novu vladajuću koaliciju.

On je naglasio da Ra'am "ne želi da upravlja izraelskom spoljnom i bezbednosnom politikom", već da joj je cilj zaštita lične bezbednosti građana, posebno arapskog stanovništva.

Gadi Ajzenkot Foto: Ariel Schalit/AP

"Želimo da zaštitimo ličnu bezbednost ljudi uopšte, a posebno bezbednost Arapa. Cilj pregovora sa Gadijem Ajzenkotom nije samo zamena Bendžamina Netanjahua, već i stvaranje vlade koja će trajati 4 godine i koja će funkcionisati", istakao je Abas.

Upozorio je i da bi, ukoliko arapske stranke ne promene način političkog delovanja u atmosferi podsticanja netrpeljivosti prema Arapima od strane pojedinih političkih zvaničnika, moglo ponovo da dođe do međuetničkog nasilja kakvo je 2021. godine pogodilo gradove u Izraelu sa mešovitim jevrejskim i arapskim stanovništvom.

On je kritikovao i odluku predstavnika stranke Zajednička lista, koja okuplja stranke sa većinskim arapskim članstvom, da napuste salu tokom izvođenja izraelske himne na konstitutivnoj sednici Kneseta 10. novembra.

Abas je ocenio da je taj događaj trebalo da predstavlja izraz drugačijeg pristupa političkom ponašanju svih arapskih stranaka, a ne samo njegove partije Ra'am.

Istakao je da su ranije lideri poslaničkih grupa Zajedničke liste ostajali u sali tokom izvođenja himne, iako nisu pevali, ocenjujući da je trebalo da pokažu poštovanje prema državnom događaju.