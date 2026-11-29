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Naftni tanker se zapalionakon što je udario u pomorsku minu u istočnom delu Ormuskog moreuza, u oblasti u kojoj je plovidba zabranjena, saopštila je iranska mornarica.

Prema saopštenju koje je prenela iranska agencija Tasnim, tri naftna tankera ušla su u subotu uveče u zabranjenu pomorsku zonu, nakon što su prethodno isključila sisteme za identifikaciju i navigaciju.

Jedan od brodova udario je u pomorsku minu, nakon čega je izbio požar i tanker je bio primoran da se zaustavi. Druga dva broda promenila su kurs i vratila se prema Persijskom zalivu.

U saopštenju je naglašeno da svi brodovi koji nameravaju da prođu kroz Ormuski moreuz moraju da koriste određene plovne pravce, da im navigacioni i identifikacioni sistemi budu uključeni i da prethodno usklade prolazak sa iranskim oružanim snagama.

Iranska mornarica ponovila je da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok ne budu ispunjeni ciljevi i zahtevi Irana.