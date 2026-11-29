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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o pristupanju Ukrajine Proširenom delimičnom sporazumu o Upravnom odboru Specijalnog tribunala za zločin agresije Rusije protiv Ukrajine, objavila je ukrajinska Pravda.

Prema podacima iz evidencije zakonskog predloga, dokument je danas vraćen Vrhovnoj radi sa potpisom predsednika.

Kako je navedeno u obrazloženju zakona, Prošireni delimični sporazum uspostavlja međunarodno-pravni osnov za rad Upravnog odbora Specijalnog tribunala kao međuvladinog mehanizma u okviru postojeće strukture Saveta Evrope.

Osnovni cilj sporazuma je obezbeđivanje finansiranja Specijalnog tribunala, kao i pružanje podrške u drugim administrativnim i upravljačkim poslovima, kako bi se omogućilo sprovođenje njegovog mandata utvrđenog statutom.

Pristupanje sporazumu istovremeno podrazumeva i prihvatanje statuta Upravnog odbora, koji predstavlja njegov sastavni deo.

Učešće Ukrajine podrazumeva sticanje statusa članice Upravnog odbora, kao i preuzimanje međunarodnopravnih finansijskih obaveza neophodnih za njegovo funkcionisanje.

Ukrajinska Vrhovna rada prethodno je ratifikovala Prošireni delimični sporazum o Upravnom odboru Specijalnog tribunala za zločin agresije Rusije protiv Ukrajine, što predstavlja jedan od neophodnih koraka za obezbeđivanje finansiranja i početak njegovog praktičnog rada, navodi ukrajinska agencija.