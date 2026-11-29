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Generalni sekretar UN Antonio Gutereš osudio je iranski napad dronovima na Kuvajt u kojem su poginula dva italijanska državljanina, upozorivši da bi obnavljanje neprijateljstava na Bliskom istoku moglo da ima razorne posledice po taj region.

Gutereš je izrazio solidarnost sa Kuvajtom i uputio saučešće porodicama poginulih, dok je povređenima poželeo brz oporavak, prenela je danas Al Džazira.

"Dijalog i diplomatija su jedini održiv put ka trajnom miru, potrebno je sprečiti dalje zaoštravanje situacije u trenutku kada je regionalna stabilnost krhka", naveo je generalni sekretar UN.

U napadu koji se dogodio 26. novembra povređeni su državljanin Kuvajta i državljanin Pakistana.

Iranska vojska saopštila je da je izvela napad dronovima na vazduhoplovnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, u kojoj se nalaze američke snage, navodeći da su mete bile američke bespilotne letelice i raketni sistemi.

Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta je osudilo iranski napad, ocenivši ga kao "flagrantno kršenje suvereniteta" zemlje i direktnu pretnju njenoj bezbednosti i stabilnosti.