HAOS U ALBANIJI: U Tirani 47 osoba zatražilo lekarsku pomoć tokom i posle protesta
- Tokom i posle masovnog antivladinog protesta u Tirani lekarsku pomoć zatražilo je 47 osoba u dve glavne bolnice.
- U Univerzitetskoj traumatološkoj bolnici prijavljeno je 36 ljudi, među njima 12 policajaca, 14 demonstranata, šestoro novinara i četiri prolaznika.
- U bolnici 'Majka Tereza' zbrinuto je još 11 povređenih, a svi su nakon pomoći otpušteni.
Za vreme i posle današnjeg masovnog antivladinog protesta u Tirani 47 osoba je zatražilo lekarsku pomoć u dve glavne bolnice u gradu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
U Univerzitetsku traumatološku bolnicu prijavljeno je 36 ljudi, od čega 12 policajaca, 14 demonstranata, šestoro novinara i četiri prolaznika.
Jedan policajac, tri demonstranta i jedan novinar su hospitalizovani i primaju neophodnu medicinsku pomoć, a ostali povređeni su posle ukazane pomoći otpušteni, prenosi Juronjuz Albanija.
U Univerzitetsku bolnicu „Majka Tereza“ prijavljeno je 11 povređenih - osam policajaca, jedan demonstrant, jedan čuvar i jedan poslanik.
Prema saopštenju Ministarstva zdravlja, svih 11 povređenih je napustilo bolnicu po ukazanoj pomoći.
Dok su na ulicama Tirane demonstranti i policija vodili pravi rat, premijer Edi Rama objavio je snimak sa koncerta na Trgu zastava u Valoni, povodom 114. godišnjice nezavisnosti.
Kurir.rs/Agencije