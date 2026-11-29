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Za vreme i posle današnjeg masovnog antivladinog protesta u Tirani 47 osoba je zatražilo lekarsku pomoć u dve glavne bolnice u gradu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

U Univerzitetsku traumatološku bolnicu prijavljeno je 36 ljudi, od čega 12 policajaca, 14 demonstranata, šestoro novinara i četiri prolaznika.

Jedan policajac, tri demonstranta i jedan novinar su hospitalizovani i primaju neophodnu medicinsku pomoć, a ostali povređeni su posle ukazane pomoći otpušteni, prenosi Juronjuz Albanija.

1/16 Vidi galeriju Tirana protest demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

U Univerzitetsku bolnicu „Majka Tereza“ prijavljeno je 11 povređenih - osam policajaca, jedan demonstrant, jedan čuvar i jedan poslanik.

Prema saopštenju Ministarstva zdravlja, svih 11 povređenih je napustilo bolnicu po ukazanoj pomoći.

Dok su na ulicama Tirane demonstranti i policija vodili pravi rat, premijer Edi Rama objavio je snimak sa koncerta na Trgu zastava u Valoni, povodom 114. godišnjice nezavisnosti.