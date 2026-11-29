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Ruske snage napale su noćas Zaporožje i Odesupri čemu je stradalo više ljudi, a pričinjena je i velika materijalna šteta, saopštili su lokalni zvaničnici.

Jedna osoba je poginula tokom napada avio-bombama na Zaporožje, objavio je načelnik Saveta odbrane Zaporoške oblasti Ivan Fedorov na Telegramu, preneo je Ukrinform.

- Jedna osoba je poginula, jedna je ranjena, a najmanje još jedna bi mogla biti pod ruševinama. To su preliminarne posledice neprijateljskog napada na Zaporožje - piše u objavi.

Prema rečima Fedorova, ruske avio-bombe srušile su kuće i oštetile stambene zgrade i nestambene objekte. Dodao je da je u granatiranju stambenog naselja u Kremenčuku jedna osoba poginula, a pet ranjeno.

- Četrnaestogodišnja devojčica izvučena je ispod ruševina. Trenutno je pod nadzorom lekara - napisao je Fedorov.

Odesa je takođe pretrpela udare, a usled pogotka u stambenu zgradu poginula je jedna žena, saopštio je načelnik Odeske gradske vojne uprave (MVA) Serhij Lisak.

- Usled neprijateljskog udara na stambenu višespratnicu ima povređenih. Na licu mesta rade sve nadležne službe. Formiran je operativni štab za pomoć ljudima - napisao je on.