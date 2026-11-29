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Prema ekskluzivnom izveštaju "Vašington posta", Iran je navodno koristio satelitski internet sistem Starlink kompanije SpejsEks za podršku vojnim operacijama protiv američkih snaga na Bliskom istoku.

Početkom marta, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli bombardovanje Irana, Teheran je uzvratio ispaljivanjem talasa balističkih raketa i slanjem dronova na američke vojne baze širom Bliskog istoka.

U prvoj nedelji marta, Ilon Mask je saznao za dva slučaja neovlašćenog korišćenja njegovog satelitskog internet sistema. Njegov tim je zaključio da Iran koristi Starlink kako bi podržao svoje vojne operacije protiv američkih snaga, navode dve osobe upoznate sa internim razgovorima u kompaniji.

Milijarder je istovremeno saznao i da američka vojska koristi dronove putem vojne verzije "Starlinka", poznate kao Staršild, ali uz jeftiniji paket namenjen isključivo za operacije na kopnu, a ne za vazdušne operacije.

Četiri osobe upoznate sa operacijama potvrdile su za "Vašington post" da je Iran koristio "Starlink" za podršku svojim vojnim aktivnostima. Njihova imena nisu objavljena jer su govorile pod uslovom anonimnosti, strahujući od mogućih posledica po sebe i organizacija u kojima rade.

Maskov bes zbog zloupotrebe sistema, kao i njegovo nezadovoljstvo zbog korišćenja kopnene verzije "Staršilda" za upravljanje dronovima američke vojske, do sada nisu bili poznati javnosti.

Saznanje da je Iran koristio "Starlink" dodatno je razbesnelo Maska jer je dva meseca ranije preduzeo mere kako bi sprečio Rusiju da koristi ovaj sistem u ratnim operacijama.

U januaru je ukrajinska vojska zatražila od Maska da njegova kompanija "SpejsEks", koja je vlasnik "Starlinka" i "Staršilda", ograniči upotrebu komunikacionih terminala. Ukrajina je, naime, došla do video-snimaka i fizičkih ostataka ruskog dalekometnog drona "italmas", na čijem krilu se nalazio Starlink terminal.

Do kraja te nedelje dva rukovodioca u kompaniji dobila su otkaze zbog incidenata povezanih sa neovlašćenim korišćenjem sistema, navela je jedna osoba upoznata sa internim razgovorima.

Ova otkrića pružaju novi uvid u to kako je Maskova globalna mreža mobilnih satelitskih komunikacionih uređaja postala ključno sredstvo savremenog ratovanja.

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask mahao motornom testerom na skupu konzervativaca. Testeru je dobio na poklon od argentinskog predsednika Havijera Mileja. Foto: EPA/Will Oliver Pool, AP/Jose Luis Magana

Američka vlada omogućila je saveznicima pristup "Starlinku" i "Staršildu", uključujući ukrajinsku vojsku i iranske disidente. Međutim, i američki protivnici pronašli su načine da koriste "Starlink" na način koji Mask ne može u potpunosti da kontroliše, uprkos merama koje je preduzeo kako bi sprečio zloupotrebe.

- Sve se svodi na pitanje ko kontroliše važno vojno sredstvo - Sjedinjene Države ili osoba? - rekao je Stiven Feldštajn, viši saradnik i direktor "Programa za demokratiju, sukobe i upravljanje" u Karnegijevoj fondaciji za međunarodni mir.

- Zlonamerni akteri uspeli su da iskoriste ovu tehnologiju i upotrebe je na načine koji direktno ugrožavaju nacionalnu bezbednost SAD - dodao je on.

Tokom protekle godine, Mask je preduzeo nekoliko koraka kako bi ograničio neovlašćenu upotrebu Starlink uređaja, koji omogućavaju mobilni pristup internetu putem konstelacije od nekoliko hiljada satelita u nižim slojevima Zemljine orbite.

"Starlink" je dostupan u više od 160 zemalja preko globalne mreže od nekoliko stotina ovlašćenih nezavisnih distributera, koji moraju da prođu proveru pre nego što budu primljeni u program.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

U januaru je "SpejsEks", na zahtev Ukrajine, prekinuo komunikaciju sa Starlink terminalima koji su se u toj zemlji kretali brzinom većom od 70 kilometara na sat.

Kompanija je sarađivala sa ukrajinskom vojskom na stvaranju takozvane "bele liste" odobrenih satelitskih antena koje su bile izuzete od ograničenja brzine.

Ta ograničenja značila su da "civilni Starlink sistem tehnički nije mogao da se koristi za ruske operacije dronovima", jer ruske letelice moraju da lete brže od te granice kako bi ostale u vazduhu, rekao je Serhij Sternenko, koji je savetovao tadašnjeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Prvog marta, u iranskom napadu dronom pogođen je američki vojni objekat u luci Šuajba u Kuvajtu, kada je poginulo šest američkih vojnika.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

U roku od nekoliko sati, "SpejsEks" je uveo obaveznu proveru identiteta za avione koji koriste Starlink i lete brzinom većom od 160 kilometara na sat. To su potvrdili piloti privatnih i civilnih aviona, kao i obaveštenja koja su poslata korisnicima.

- Svi su bili besni jer je Starlink učetvorostručio cenu antene i naterao nas da se registrujemo i prolazimo kroz čitav postupak provere identiteta - rekao je jedan pilot iz okoline Šarlota.

Pilot je rekao da je ponovo mogao da koristi terminal tek nakon što je Starlinku dostavio broj pasoša, broj vozačke dozvole i registraciju aviona, kao i kod transpondera i naziv aerodroma na kom se njegov avion nalazi.

Mesečna pretplata, koja je ranije iznosila 60 dolara, povećana je na 200 dolara.

Mask je početkom marta bio ljut i zbog toga što je američka vojska koristila njegov satelitski sistem u dronovima iz programa LUKAS (LUCAS), odnosno "Niskobudžetni bespilotni borbeni napadni sistem".

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Pentagon je plaćao pretplatu za kopnenu verziju Staršilda, ali ne i za paket namenjen vazdušnim operacijama, koji je bio pet puta skuplji.

Mask je 1. marta reagovao na objavu na svojoj društvenoj mreži Iks, u kojoj se govorilo o ruskim tvrdnjama da američka vojska koristi Starlink na dronovima LUKAS.

- Korišćenje terminala u sistemima naoružanja predstavlja kršenje komercijalnih uslova korišćenja Starlinka. To važi za sve korisnike i usluga se prekida kada se takva zloupotreba otkrije - napisao je Mask.

Američka Centralna komanda, koja nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, odbila je da odgovori na detaljna pitanja o incidentu sa "Staršildom" i eventualnoj iranskoj upotrebi "Starlinka", uključujući mogućnost da je sistem zloupotrebljen u napadu na luku Šuajba.

Pentagon do sada nije objavio rezultate istrage o tom napadu.

Klasifikovani izveštaj o ratu, koji je ovog leta dostavljen američkom ministru rata Pitu Hegsetu, ukratko opisuje kako je Iran koristio ovu tehnologiju za komandovanje i kontrolu svojih snaga, kao i za nadgledanje operacija napadačkih dronova, rekao je za "Vašington post" jedan čovek upoznat sa sadržajem dokumenta.

1/6 Vidi galeriju Američki ministar odbrane Pit Hegset u poseti Panami Foto: AP Matias Delacroix

"Starlink" je, prema njegovim rečima, Teheranu očigledno poslužio kao alternativni način komunikacije u trenutku kada su američke snage bile usmerene na uništavanje iranskih "tradicionalnih komunikacionih sistema". Izveštaj je sačinila Centralna komanda, naveo je isti izvor.

Portparolka Pentagona, Kingsli Vilson izjavila je da Ministarstvo rata nije upoznato sa postojanjem izveštaja Centralne komande koji se odnosi na ovu temu i koji je navodno upućen kabinetu ministra odbrane.

Ona je odbila da komentariše da li je Iran uopšte koristio "Starlink" u vojnim operacijama, uključujući napad na luku Šuajba, kao i pitanje cene pretplate za "Staršild".

Kada je Fedorov krajem januara zahvalio "SpejsEksu" jer je reagovao "u roku od nekoliko sati" na izveštaje o ruskim dronovima opremljenim Starlinkom koji su leteli iznad ukrajinskih gradova, Mask mu je odgovorio:

- Izgleda da su mere koje smo preduzeli kako bismo zaustavili neovlašćeno korišćenje Starlinka od strane Rusije dale rezultate. Javite nam ako je potrebno da uradimo još nešto.

U maju je sukob između "SpejsEksа" i američke vojske oko cene "Staršilda" dospeo u javnost. Mask je tada optužio Pentagon da nepropisno koristi civilni "Starlink" u vojne svrhe, nakon što je Rojters objavio da je kompanija zatražila značajno povećanje cene - sa 5.000 na 25.000 dolara mesečno - za nadogradnju "Staršilda" kako bi mogao da upravlja dronovima LUKAS.

Jedna osoba upoznata sa pregovorima o povećanju cene rekla je da su pojedini pripadnici američke vojske smatrali da ih "SpejsEks" drži kao taoce tokom pregovora.

1/14 Vidi galeriju Iran ajatolah Ali Hamnei sahrana ajatolaha Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA



Obračun sa sivim tržištem



U nedeljama nakon napada na luku Šuajba 1. marta, Mask i "SpejsEks" uveli su dodatna ograničenja u distributivnoj mreži "Starlinka" kako bi sprečili da terminali dođu u pogrešne ruke.

Od distributera je zatraženo da uvedu nove procedure i dokažu da znaju identitet svakog kupca koji nabavlja terminal i aktivira uslugu.

"SpejsEks" je takođe suspendovao svoj program indirektne preprodaje, koji je ovlašćenim distributerima omogućavao da terminale prodaju drugim preprodavcima, koji su zatim mogli da ih prodaju i aktiviraju satelitsku internet uslugu.

- Dosadašnji pristup stvorio je rizik od nepoštovanja propisa i smanjio preglednost u pogledu krajnjih korisnika - navedeno je na stranici za korisničku podršku "Starlinka", koja je objavljena u aprilu, nakon uvođenja novih pravila.

Pre ovih promena, korisnicima je uglavnom bila potrebna samo kreditna kartica da bi se registrovali za uslugu, rekla su dvojica rukovodilaca iz industrije satelitskih komunikacija.

- Mogli ste da aktivirate uslugu u jednoj zemlji, a da je koristite u drugoj, što je bio čest slučaj sa iranskim disidentima, koji bi se registrovali u inostranstvu, a zatim prokrijumčarili terminal preko granice - rekao je jedan od rukovodilaca.

On je dodao da za aktiviranje usluge ranije nisu bile potrebne stroge provere identiteta korisnika.

1/9 Vidi galeriju Raketa Staršip kompanije "Spejseks" Ilona Maska vratila se iz svemira na Zemlju i prihvaćena ogromnim mehaničkim rukama Foto: Youtube Printscreen

Rusija je, uprkos naporima "SpejsEksа" i Pentagona da Moskvi ograniče pristup sistemu, prokrijumčarila i rasporedila "Starlink" terminale na ukrajinskom frontu, gde ih koristi za komunikaciju i upravljanje oružanim sistemima, ranije je objavio "Vašington post".

Situacija se promenila u februaru, kada su ukrajinski vojni zvaničnici prikupili podatke o registraciji Starlink terminala kojima je odobreno korišćenje unutar zemlje i dostavili ih "SpejsEksu". Terminalima koji nisu bili na toj "beloj listi" ukinut je pristup mreži.

Ukrajinski centar za bezbednost i saradnju, nezavisna analitička organizacija koja podržava Ukrajinu, saopštio je za "Vašington post" da Rusija i dalje pokušava da dođe do registrovanih komunikacionih terminala u Ukrajini tako što vrbuje ukrajinske građane koji imaju Starlink naloge.

"SpejsEks" ima tehničke mogućnosti da ograniči upotrebu svojih terminala, bilo uvođenjem ograničenja brzine ili geografskih zabrana.

Tako je Mask u oktobru iznenada ograničio pristup Ukrajine "Starlinku", čime je ugrozio sposobnost Kijeva da se odbrani od ruskih napada i zbog toga je bio oštro kritikovan.



Pronalaženje ravnoteže između dostupnosti i rizika u Iranu



U januaru je "Starlink" omogućio besplatan pristup internetu svim korisnicima u Iranu koji poseduju terminal, nakon što je tamošnja vlada uvela potpunu blokadu komunikacija tokom obračuna sa demonstrantima koji su protestovali protiv režima, navodi "Njujork tajms".

Analitičari kažu da bi "SpejsEks", ukoliko bi to želeo, mogao da deaktivira svaki terminal koji otkrije na teritoriji Irana. Međutim, kompanija to verovatno ne čini zato što satelitske antene koriste disidenti i obični građani koji pokušavaju da zaobiđu strogu državnu kontrolu interneta.

- Internet i društvene mreže jedini su način na koji Iranci mogu da pokažu šta se dešava unutar zemlje - rekla je Holi Dagers, viša saradnica vašingtonskog Instituta za politiku.

- Koliko ja razumem, Trampova administracija ne želi da prekine tu vezu upravo iz tog razloga. Obaveštajni podaci iz otvorenih izvora, odnosno sadržaji sa društvenih mreža i komunikacionih aplikacija, važni su za razumevanje situacije na terenu, jer SAD nemaju ambasadu u Teheranu, a novinari ne mogu slobodno da izveštavaju iz Irana - dodala je ona.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Dve osobe upoznate sa funkcionisanjem "Starlinka" rekle su da je, kada se terminali jednom nađu u javnoj upotrebi, gotovo nemoguće da kompanija u potpunosti spreči to da oni dospeju u ruke protivnika ili budu iskorišćeni protiv američkih snaga.

- Njihova dilema je sledeća: ili će potpuno ugasiti uslugu u celoj zemlji, čime će onemogućiti i disidentima da je koriste, ili će ostaviti uslugu dostupnom, što znači da Iranska revolucionarna garda potencijalno može da je koristi u svojim sistemima naoružanja - rekao je jedan rukovodilac iz industrije satelitskih komunikacija.

Drugi rukovodilac saglasio se sa tom procenom.

- Ako ste SAD i želite da pomognete disidentima, morate da ostavite uslugu uključenu na teritoriji Irana. To neizbežno znači da, ukoliko iranske vlasti zaplene neki terminal, mogu i same da ga koriste - rekao je on.

Obojica su govorila pod uslovom anonimnosti kako bi mogli da komentarišu osetljive komercijalne operacije. Za razliku od Ukrajine, u Iranu ne postoji mogućnost da se napravi pouzdana "bela lista" pojedinačnih terminala, naveli su oni.

- Ukrajinski sistem bele liste je zaista pametno rešenje. To je jedina zemlja koja koristi takav sistem sa jedinstvenim identifikacionim oznakama. Ali u slučaju Irana ne postoji nijedna pouzdana institucija kojoj bi SpejsEks mogao da poveri upravljanje takvom listom. To je pravi problem. Kome možete da verujete? - rekao je prvi rukovodilac.

1/5 Vidi galeriju Najbogatiji čovek na svetu Foto: Shutterstock, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP Jordan Strauss

Iran decenijama održava razgranatu mrežu krijumčarenja kako bi zaobilazio američke i druge zapadne sankcije i kontrolu izvoza.

- Često postoji fiktivna kompanija u nekoj neutralnoj trećoj zemlji koja naizgled posluje potpuno legalno, a zapravo nabavlja robu za one koji ne bi smeli da je dobiju. Iranci su veoma vešti u tome - rekla je Kari Stajnbover, bivša pravnica američkog Ministarstva finansija koja se bavi sprovođenjem sankcija.

Ona je dodala da Iranska revolucionarna garda i njene elitne jedinice Kuds imaju fiktivne kompanije u Južnoj Americi, jugoistočnoj Aziji, na Bliskom istoku i u Evropi.

Zbog toga je njihov sistem nabavke mogao veoma lako da zavara čak i legitimnog američkog izvoznika, rekla je Stajnbover.