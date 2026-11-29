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Više od deset ruskih regiona, uključujući Moskvu, našlo se na meti ukrajinskih dronova u još jednom talasu intenzivnih napada. Moskva tvrdi da je ruska vojska tokom noći uspela da obori više od hiljadu bespilotnih letelica.

Samo dan nakon što je Rusija saopštila da je tokom noćnog napada uništila više od 1.200 ukrajinskih dronova, Moskva je u nedelju objavila da je ruska vojska oborila još više od 1.000 bespilotnih letelica.

Stotine dronova bile su usmerene ka Moskovskoj oblasti, kada je ukrajinska vojska napala više od deset ruskih regiona. Obe zemlje poslednjih meseci pojačavaju vazdušne udare, dok se približavaju petoj godini rata.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin izjavio je da je više od 500 dronova letelo prema Moskovskoj oblasti.

-Većinu dronova su neutralisale snage protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane još na prilazu, na velikoj udaljenosti. Ukupno 105 dronova uništeno je na prilazu Moskvi - napisao je Sobjanjin na platformi "Maks", koju podržava ruska država.