NUKLEARNA SILA ŠALJE VOJSKU U RAT! Dolazi da obrani velikog američkog saveznika koji je na kolenima!
- Pakistan će poslati vojnike u Saudijsku Arabiju radi jačanja odbrane posle napada Huta, ali nije naveo brojke niti trajanje misije
- Potez je usklađen sa sporazumom Pakistana, Saudijske Arabije i Turske, po kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve tri
- Islamabad je ponovo potvrdio podršku zaštiti Meke i Medine i naveo da raspoređivanje treba da ojača saudijske kapacitete u novim bezbednosnim uslovima
Ovaj potez usledio je nakon sastanka vojnih i odbrambenih zvaničnika Pakistana, Saudijske Arabije i Turske, koje povezuje sporazum o zajedničkoj odbrani potpisan u Meki, poznatiji i kao Mekanski sporazum.
Pakistanska vojska saopštila je u nedelju da će poslati svoje vojnike u Saudijsku Arabiju kako bi pomogli u jačanju odbrane te zemlje nakon napada jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran.
U saopštenju je navedeno da će vojnici obavljati svoje zadatke na teritoriji Saudijske Arabije, u skladu sa postojećim sporazumima o odbrambenoj saradnji dve zemlje.
Pakistanska vojska nije saopštila koliko će vojnika biti poslato, koji će biti njihovi konkretni zadaci, koliko će trajati njihovo raspoređivanje, niti kada se očekuje njihov dolazak u Saudijsku Arabiju.
Saudijska Arabija, važan američki saveznik u regionu, suočava se sa sve većim pritiskom otkako je u februaru izbio rat sa Iranom, nakon američkih i izraelskih napada na Islamsku Republiku Iran.
Kraljevina se tokom protekle decenije suprotstavljala Hutima u građanskom ratu u Jemenu, pružajući podršku međunarodno priznatoj vladi na jugu zemlje. Međutim, pobunjenici kontrolišu najnaseljenije oblasti Jemena, uključujući i prestonicu Sanu.
Huti su nakon izbijanja rata protiv Irana obnovili napade na brodove u Crvenom moru. Poslednjih meseci ostvarili su i najveće teritorijalno napredovanje u poslednjih nekoliko godina, zauzevši jemensku obalu Crvenog mora od snaga koje podržavaju vladu.
Ovaj razvoj događaja, zajedno sa zatvaranjem jednog od ključnih saudijskih naftovoda, ojačao je sposobnost pobunjenika da blokiraju izvoz saudijske nafte, što je dovelo do rasta globalnih cena goriva i povećalo uticaj Irana.
Pakistan, Saudijska Arabija i Turska imaju sporazum o zajedničkoj odbrani
Retko javno saopštenje Islamabada usledilo je dva dana nakon sastanka pakistanskih, turskih i saudijskih odbrambenih i vojnih zvaničnika u Islamabadu.
Oni su tom prilikom ponovo potvrdili podršku Rijadu u okviru trilateralnog sporazuma, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve tri zemlje. Tri države su takođe podržale diplomatske napore za smirivanje regionalnih tenzija.
Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali su 7. avgusta zajednički odbrambeni sporazum u Meki, kojim je predviđeno da se napad na jednu članicu tretira kao napad na sve tri.
Zemlje potpisnice opisale su sporazum kao odbrambeni i naglasile da nije usmeren protiv bilo koje konkretne države.
Islamabad je više puta isticao da trilateralni odbrambeni sporazum nije usmeren protiv neke zemlje, uključujući i susedni Iran.
Pakistan obećao da će štititi najsvetija islamska mesta u Saudijskoj Arabiji
U nedeljnom saopštenju ponovo je potvrđena posvećenost Pakistana zaštiti dve najsvetije džamije, koje se nalaze u saudijskim gradovima Meki i Medini.
Navedeno je da će raspoređivanje vojnika ojačati odbrambene kapacitete Saudijske Arabije u uslovima "novih bezbednosnih izazova".
- Vojnici će obavljati zadatke koji su im povereni na teritoriji Saudijske Arabije, u skladu sa dogovorenim obavezama i uspostavljenim okvirom odbrambene saradnje - stoji u saopštenju.
Dodaje se da će raspoređivanje doprineti daljem jačanju odbrambenih kapaciteta Kraljevine u svetlu novih bezbednosnih izazova.
Odluka je usledila nakon sastanka u Rijadu prošlog meseca, na kojem su tri zemlje postigle dogovor o sprovođenju zajedničkih odbrambenih obaveza, uključujući mehanizme za brzo raspoređivanje snaga i opreme u Saudijskoj Arabiji.
Pakistanski ministar odbrane, Havdža Muhamed Asif ranije je izjavio da će Pakistan upotrebiti "sva raspoloživa sredstva" kako bi zaštitio Kraljevinu od napada Huta.
Pakistan istovremeno nastavlja diplomatske napore sa zemljama poput Katara kako bi se Sjedinjene Američke Države i Iran vratili za pregovarački sto i okončali sukob. Islamabad je u junu posredovao u postizanju privremenog sporazuma između dve strane.