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Ovaj potez usledio je nakon sastanka vojnih i odbrambenih zvaničnika Pakistana, Saudijske Arabije i Turske, koje povezuje sporazum o zajedničkoj odbrani potpisan u Meki, poznatiji i kao Mekanski sporazum.

Pakistanska vojska saopštila je u nedelju da će poslati svoje vojnike u Saudijsku Arabiju kako bi pomogli u jačanju odbrane te zemlje nakon napada jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran.

U saopštenju je navedeno da će vojnici obavljati svoje zadatke na teritoriji Saudijske Arabije, u skladu sa postojećim sporazumima o odbrambenoj saradnji dve zemlje.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Pakistanska vojska nije saopštila koliko će vojnika biti poslato, koji će biti njihovi konkretni zadaci, koliko će trajati njihovo raspoređivanje, niti kada se očekuje njihov dolazak u Saudijsku Arabiju.

Saudijska Arabija, važan američki saveznik u regionu, suočava se sa sve većim pritiskom otkako je u februaru izbio rat sa Iranom, nakon američkih i izraelskih napada na Islamsku Republiku Iran.

Kraljevina se tokom protekle decenije suprotstavljala Hutima u građanskom ratu u Jemenu, pružajući podršku međunarodno priznatoj vladi na jugu zemlje. Međutim, pobunjenici kontrolišu najnaseljenije oblasti Jemena, uključujući i prestonicu Sanu.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti su nakon izbijanja rata protiv Irana obnovili napade na brodove u Crvenom moru. Poslednjih meseci ostvarili su i najveće teritorijalno napredovanje u poslednjih nekoliko godina, zauzevši jemensku obalu Crvenog mora od snaga koje podržavaju vladu.

Ovaj razvoj događaja, zajedno sa zatvaranjem jednog od ključnih saudijskih naftovoda, ojačao je sposobnost pobunjenika da blokiraju izvoz saudijske nafte, što je dovelo do rasta globalnih cena goriva i povećalo uticaj Irana.



Pakistan, Saudijska Arabija i Turska imaju sporazum o zajedničkoj odbrani



Retko javno saopštenje Islamabada usledilo je dva dana nakon sastanka pakistanskih, turskih i saudijskih odbrambenih i vojnih zvaničnika u Islamabadu.

Oni su tom prilikom ponovo potvrdili podršku Rijadu u okviru trilateralnog sporazuma, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve tri zemlje. Tri države su takođe podržale diplomatske napore za smirivanje regionalnih tenzija.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen

Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali su 7. avgusta zajednički odbrambeni sporazum u Meki, kojim je predviđeno da se napad na jednu članicu tretira kao napad na sve tri.

Zemlje potpisnice opisale su sporazum kao odbrambeni i naglasile da nije usmeren protiv bilo koje konkretne države.

Islamabad je više puta isticao da trilateralni odbrambeni sporazum nije usmeren protiv neke zemlje, uključujući i susedni Iran.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off



Pakistan obećao da će štititi najsvetija islamska mesta u Saudijskoj Arabiji



U nedeljnom saopštenju ponovo je potvrđena posvećenost Pakistana zaštiti dve najsvetije džamije, koje se nalaze u saudijskim gradovima Meki i Medini.

Navedeno je da će raspoređivanje vojnika ojačati odbrambene kapacitete Saudijske Arabije u uslovima "novih bezbednosnih izazova".

- Vojnici će obavljati zadatke koji su im povereni na teritoriji Saudijske Arabije, u skladu sa dogovorenim obavezama i uspostavljenim okvirom odbrambene saradnje - stoji u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju U Meki potpisan bezbednosni pakt Saudijske Arabije, Pakistana i Turske, potpise stavili princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, premijer Šehbaz Šarif i predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dodaje se da će raspoređivanje doprineti daljem jačanju odbrambenih kapaciteta Kraljevine u svetlu novih bezbednosnih izazova.

Odluka je usledila nakon sastanka u Rijadu prošlog meseca, na kojem su tri zemlje postigle dogovor o sprovođenju zajedničkih odbrambenih obaveza, uključujući mehanizme za brzo raspoređivanje snaga i opreme u Saudijskoj Arabiji.

Pakistanski ministar odbrane, Havdža Muhamed Asif ranije je izjavio da će Pakistan upotrebiti "sva raspoloživa sredstva" kako bi zaštitio Kraljevinu od napada Huta.

Meka, sveto mesto islama Foto: Profimedia