Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Socijalistički premijer Pedro Sančez suočava se sa snažnim izazovom. Ukoliko pobedi na izborima, španska konzervativna Narodna partija, bi mogla da formira vladu uz podršku krajnje desničarske stranke Voks. Birališta su od jutros otvorena širom zemlje.

Pedro Sančez je raspisao izbore osam meseci pre predviđenog roka, nakon što su poslanici u španskom parlamentu odbacili planirane izmene zakona o stanovanju.

Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da premijer zaostaje za svojim rivalom Albertom Nunjesom Feihom, liderom Narodne partije, ali je Sančez u petak poručio pristalicama da veruje da može da pobedi.

1/14 Vidi galeriju Politički skupovi uoči parlamentarnih izbora u Španiji Foto: Francisco Seco/AP, BIEL ALINO/EFE, SERGIO PEREZ/EFE, JULIO MUNOZ/EFE, FERNANDO VILLAR/EFE, Francisco Seco/AP, SERGIO PEREZ/EFE

Milioni Španaca moći će da glasaju do 20 časova u nedelju, odnosno do 19 časova po srednjoevropskom vremenu.

Prvi preliminarni rezultati očekuju se oko sat vremena nakon zatvaranja birališta, dok će zvanični rezultati pristizati tokom noći, sve do ponedeljka.

Visoke cene stanova i kirija bili su glavna tema predizborne kampanje, a među najvažnijim pitanjima bili su i rast troškova života i imigracija.

Sančez, koji je na vlasti od 2018. godine, stekao je značajan međunarodni ugled zbog protivljenja izraelskim vojnim operacijama u Gazi i kritika na račun američkog predsednika Donalda Trampa.

1/14 Vidi galeriju Vanredni parlamentarni izbori u Španiji Foto: J.J. Guillen/EFE, Manu Fernandez/AP, Víctor Lerena/EFE

Međutim, uz stambenu krizu, njegovu poziciju u zemlji oslabili su korupcionaški skandali i dve smrtonosne železničke nesreće. Ukoliko Sančezova partija osvoji najveći broj poslaničkih mesta, verovatno će imati velikih poteškoća da formira koalicionu vladu levice.

S druge strane, ukoliko Feihova Narodna partija dobije priliku da formira vladu, za to će joj biti potrebna podrška stranke Voks, koju predvodi Santijago Abaskal.

Ove dve partije već su podelile vlast u četiri španske pokrajine, ali bi ulazak Voksa u nacionalnu vladu mogao da ima dalekosežne posledice po Španiju i dodatno promeni odnos političkih snaga u Evropi.

Voks se zalaže za politike poput "nacionalnog prioriteta", prema kojem bi španski državljani imali prednost pri ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, kao i za takozvanu "remigraciju", odnosno povratak stranaca za koje se smatra da ne doprinose nacionalnoj ekonomiji.

Kritičari ocenjuju da ideologija ove stranke podseća na pojedine elemente perioda diktature Fransiska Franka, što Voks odlučno odbacuje.