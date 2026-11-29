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Američki biznismen i multimilijarder Ilon Mask objavio je neverovatne podatke da je američka organizacija USAID koristila sredstva iz budžeta SAD odnosno novac američkih poreskih obveznika kako bi finansirala na hiljade novinara i medija po svetu.

Oglasivši se na društvenoj mreži X, Mask je uz poruku "Pratite tok novca" ukazao na potrebu da se istraži kome je novac isplaćivan, preko kojih programa i sa kakvim ciljevima.

Maskova objava ponovo je otvorila pitanje finansiranja medija iz američkih državnih fondova, kao i mogućeg uticaja takvog finansiranja na uređivačku politiku i nezavisnost medija.

Podsećanja radi, aktuelni američki predsednik Donald Tramp zatvorio je više od 80 odsto programa USAID prošle godine.

Naime, tek objavljena interna dokumentacija Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokazuje kako su i do koje mere vlasti u Vašingtonu cenzurisale ruske medije kako bi pomogle kijevskom režimu, ali i kako su finansirale "nezavisne" antiruske organizacije.

Internet prezentacija agencije je sada pretvorena u arhivu dokumenata i video-snimaka koji pokazuju zašto je ta odluka bila opravdana. rema navodima Bele kuće, USAID je promovisao "radikalnu agendu koja je u suštini u suprotnosti sa američkim vrednostima".

Veliki deo dokumentacije odnosi se na cenzuru, koja je izričito zabranjena 1. amandmanom američkog Ustava.

USAID je zato radio preko "nevladinih organizacija" poput "Globalnog indeksa dezinformacija" (GDI) i privatnih kompanija poput Alfabeta (Gugl, Jutjub) i Mete (Fejsbuk, Instagram).

Ove platforme su u martu 2022. blokirale naloge više od 750 ruskih medija, uključujući Raša tudej i Sputnjik.

Uz to, USAID je organizovao interne obuke u kojima je učestvovala grupa koju je finansirao Džordž Soroš, kako bi konzervativne medije označila kao izvore dezinformacija.

Trampova administracija je ocenila da su novi podaci pokazali kako su prethodne američke vlasti "koristile USAID kao oružje kako bi unapredile radikalnu agendu, suštinski suprotnu američkim vrednostima".

Dokumenti obuhvataju mejlove, dnevni red sastanaka i nacrte predloga zvaničnika iz administracije Bajdena.

Na Iks nalogu Wall Street Apes objavljen je post o pregledu programa za borbu protiv dezinformacija i kontrolu integriteta informisanja koji su finansirani novcem američkih poreskih obveznika.

Na spisku i Srbija

Na gorepomenutoj objavi na mreži X, vidi se da je na spisku bila i Srbija, odnosno da je "USAID finansirao program u Srbiji vredan 3 miliona dolara, u okviru kojeg su, između ostalog, obučavani influenseri za delovanje na društvenim mrežama".

U oktobru 2022. odeljenje za demokratiju i ljudska prava Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće poslalo je Guglu spisak sa devet organizacija - među kojima su Meduza, TV Dožd, Insajder i Tim Navaljni - za koje traže da im se dozvoli oglašavanje.

Do decembra Gugl je sklopio sporazum sa Evropskim centrom za novinarstvo - koji je već distribuirao Guglova sredstva za oko 40 do 50 ukrajinskih medija - kako bi se iz tih sredstava finansirali grantovi i za ruske medije.

- Jutjub je naznačio da bi novo finansiranje obuhvatilo i nezavisne ruske medije poput Dožda - naveo je zvaničnik Saveta za nacionalnu bezbednost Rob Beršinski u dopisu koji je prosledio šefici USAID-a Samanti Pauer.

U dopisu iz juna 2023. pozivaju se "Gugl" i "Majkrosoftov" pretraživač "Bing" da spreče da određeni sajtovi padnu u rezultatima pretrage, dok je poseban plan predlagao da "Gugl" ukloni, ili pomeri, bilo koji sadržaj za koji se smatra da je pod kontrolom Rusije, ili koji je prikazuje u povoljnom svetlu.

Bivša šefica USAID tvrdi drugačije: Radili transparentno

Bivša šefica USAID-a Samanta Pauer je u izjavi za Deveks ocenila da objavljeni dokumenti, u kojima se i ona spominje, "ne sadrže ništa što bi potkrepilo njihove lažne i paušalne tvrdnje o prevarama i zloupotrebama".

- U njima se, zapravo, vidi samo da je osoblje USAID-a marljivo i transparentno radilo na suzbijanju laži koje se munjevito šire širom sveta - navela je ona.