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Demonstranti su nosili zastave EU i Gruzije, zahtevajući evropsku budućnost zemlje, nove izbore i oslobađanje uhapšenih demonstranata.

Desetine hiljada pristalica opozicije okupile su se u subotu u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, obeležavajući drugu godišnjicu masovnih protesta izazvanih odlukom vlade da obustavi napore za pridruživanje Evropskoj uniji.

Mašući zastavama EU i Gruzije, demonstranti su ispunili glavni gradski trg nakon poziva na mobilizaciju koji su uputili proevropski aktivisti i pet opozicionih stranaka kojima vlasti prete zabranom rada.

Zemlju na obali Crnog mora od oktobra 2024. godine potresa politička kriza, nakon spornih parlamentarnih izbora na kojima je vladajuća stranka"Gruzijski san" dodatno učvrstila svoju vlast.

Odluka premijera Iraklija Kobahidzea, objavljena mesec dana kasnije, da njegova vlada obustavi napore za pristupanje EU do 2028. godine izazvala je demonstracije širom zemlje, na koje je policija oštro odgovorila.

Uprkos hapšenjima, visokim novčanim kaznama i sve restriktivnijim zakonima, demonstranti nastavljaju svakodnevno da izlaze na ulice Tbilisija, zahtevajući raspisivanje novih izbora i oslobađanje pritvorenih učesnika protesta.

- Moramo da pokažemo da nećemo pokleknuti pod pritiskom i da ćemo nastaviti da se borimo za evropsku budućnost Gruzije koliko god bude potrebno - izjavila je Natela Mudžiri, 48-godišnja muzičarka koja je učestvovala na subotnjem protestu.

Drugi demonstrant, 19-godišnji student Giorgi Sartania, optužio je vladu da izoluje Gruziju od ostatka sveta.

- Ona vodi Gruziju u katastrofu. Mora da ode - rekao je on.

1/11 Vidi galeriju Druga godišnjica proevropskih masovnih protesta u Gruziji Foto: Zurab Tsertsvadze/AP

Gruzijska vlada tvrdi da je i dalje posvećena članstvu u EU



Uoči subotnjih demonstracija, organizatori su optužili stranku "Gruzijski san" da je izdala evropske i evroatlantske težnje zemlje, koje su zapisane i u gruzijskom ustavu.

Kobahidze je u petak insistirao na tome da je njegova vlada i dalje posvećena članstvu u EU i da je "spremna da već danas započne pregovore o pristupanju".

- Sve će biti učinjeno kako bi Gruzija postala punopravna članica Evropske unije - izjavio je on u televizijskom obraćanju.

- Nadamo se da će do tada i EU promeniti svoj pristup i vratiti se svojim tradicionalnim vrednostima - dodao je premijer.

Stranka "Gruzijski san" više puta je optuživala Brisel da promoviše liberalne politike za koje tvrdi da podrivaju tradicionalne porodične vrednosti, posebno zbog podrške pravima LGBT zajednice.

Kritičari optužuju stranku, koja je na vlasti od 2012. godine, da udaljava prozapadno orijentisanu zemlju od Zapada i približava je Rusiji, istovremeno podrivajući demokratske institucije.

Vlada, međutim, tvrdi da su njene politike usmerene na zaštitu suvereniteta Gruzije od navodnog stranog mešanja i pokušaja opozicije da destabilizuje zemlju. Vlasti insistiraju da i dalje žele nastavak procesa pristupanja EU, ali pod sopstvenim uslovima.

Kobahidze je odbacio mogućnost ukidanja spornih zakona o stranom uticaju i registraciji nevladinih organizacija, tvrdeći da zahtevi Brisela predstavljaju mešanje u unutrašnje poslove Gruzije.

Takođe je kritikovao Evropsku komisiju zbog, kako je naveo, dvostrukih standarda i političkog pritiska, pozivajući na veće poštovanje gruzijskog suvereniteta i tradicionalnih vrednosti.



Gruzija kandidat za EU "samo na papiru"



Gruzija je u decembru 2023. godine dobila status kandidata za članstvo u EU, ali je njen pristupni proces praktično zaustavljen naredne godine zbog sve veće zabrinutosti Brisela zbog "nazadovanja demokratije" u zemlji.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u oktobru da je Gruzija "zemlja kandidat samo na papiru", izražavajući žaljenje što je zemlja zaostala za Moldavijom i Ukrajinom u napretku ka članstvu u EU, uprkos snažnoj podršci javnosti evropskim integracijama.

Brisel je ovog meseca ponovo izrazio zabrinutost, ocenjujući da je Gruzija kandidat samo nominalno i ukazujući na kontinuirano pogoršanje demokratskih standarda.

Članstvo u Evropskoj uniji ostalo je upisano u gruzijski ustav, a prema istraživanjima javnog mnjenja podržava ga oko 80 odsto stanovništva.



Sve veći pritisak na opoziciju i civilno društvo



Organizacija "Amnesti internešnal" saopštila je uoči subotnjeg protesta da su se hiljade demonstranata tokom protekle dve godine suočile sa proizvoljnim pritvaranjima i novčanim kaznama, dok je na stotine njih prijavilo mučenje ili druge oblike zlostavljanja.

Više od 150 ljudi završilo je u zatvoru nakon suđenja koja je ova organizacija za zaštitu ljudskih prava opisala kao nepravična i politički motivisana. Povodom druge godišnjice protesta, 27. novembra, Denis Krivošev iz "Amnesti internešnala" izjavio je:

- Ono što je počelo kao obračun na uličnim protestima pretvorilo se u svakodnevni napad na osnovna prava i slobode.

Nekoliko istaknutih opozicionih lidera nalazi se u zatvoru, dok su vlasti uvele sveobuhvatne zakonske mere kojima se ograničava rad nezavisnih medija i organizacija civilnog društva.

Sedam pritvorenih demonstranata pomilovano je početkom ove nedelje. Kobahidze je izjavio da su vlasti spremne da oslobode one koji "pokažu kajanje i priznaju svoje zločine".

Prošlog meseca Ustavni sud Gruzije počeo je da razmatra postupak koji je pokrenuo "Gruzijski san", sa zahtevom za zabranu pet velikih opozicionih stranaka. Vladajuća partija optužuje ih za pokušaj podrivanja ustavnog poretka.