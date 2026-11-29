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Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu i lider stranke "Jašar" Gadi Ajzenkotzavršili su u nedelju sastanak u vojnom štabu Kirija u Tel Avivu, nakon skoro dva sata razgovora.

Sastanak, koji je prvobitno trebalo da bude održan u hotelu "Dan Akadija" u Herceliji, počeo je oko 10 časova ujutru bezbednosnim brifingom, saopštila je Ajzenkotova kancelarija.

Posle bezbednosnog brifinga razgovorima se pridružio i bivši ministar Ron Dermer, blizak Netanjahuov saradnik. To se dogodilo nakon ranijeg izveštaja portala "Ynet" o pregovorima Dermera sa Naftalijem Benetom, liderom stranke "Bejahad".

Istovremeno su odvojene razgovore vodili pregovarački timovi stranaka "Jašar" i "Bejahad".

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Netanjahu je u subotu uveče objavio da je spreman da formira vladu nacionalnog jedinstva u kojoj bi obavljao funkciju zamenika premijera i preuzeo mesto predsednika vlade drugi, prema dogovoru o rotaciji.

Kao razlog naveo je "ozbiljnost egzistencijalne pretnje i mogućnost formiranja vlade koja ne bi bila sposobna da se suoči sa tom pretnjom".

Međutim, tokom sastanka Netanjahu je, prema navodima, zatražio da rotacija na mestu premijera stupi na snagu tek nakon što se on pozabavi jednim "osetljivim bezbednosnim događajem" u bliskoj budućnosti.

Tek nakon toga bi Ajzenkot preuzeo funkciju premijera, što njegova stranka kategorički odbacuje.

Odgovarajući na Netanjahuovu objavu, Ajzenkot je istakao da bi pregovori trebalo da budu usredsređeni na suštinska politička pitanja, a ne na pitanje rotacije na mestu premijera.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

On je rekao da "Likud" još nije odgovorio na poverljivi predlog koji je dostavljen nedelju dana ranije i koji je, prema njegovim rečima, uključivao "značajne ustupke sa naše strane".

Ajzenkot sumnja da Netanjahu pokušava da kupi vreme kako bi sprečio formiranje nove vlade. Među glavnim tačkama neslaganja su osnivanje državne istražne komisije o masakru od 7. oktobra, čemu se Netanjahu protivi, kao i sporovi oko reforme pravosuđa.

Dodatnu komplikaciju predstavlja činjenica da je funkcija zamenika premijera ukinuta zakonom tokom prethodnog saziva Kneseta. Za sprovođenje Netanjahuovog predloga zato bi bilo neophodno usvajanje novog zakona.



Podele unutar ultraortodoksnih stranaka



Ajzenkot se suočava sa teškim izborom - da raspusti svoj politički blok i uđe u partnerstvo sa Netanjahuom, kome ne veruje, ili da nastavi napore za formiranje alternativne vlade. Jedan od neposrednih problema predstavlja stranka "Ujedinjeni judaizam Tore".

U subotu uveče pojavile su se ozbiljne podele unutar njene litvanske ultraortodoksne frakcije, dok je Netanjahu nastavio pokušaje da je razbije i spreči sve njene poslanike da podrže vladu koju bi predvodio Ajzenkot.

Naftali Benet Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Podele su se ogledale u različitim izjavama predstavnika ove stranke. Poslanik Meir Poruš, koji pripada desnom krilu stranke, pozdravio je Netanjahuovu spremnost na ustupke.

- Pozdravljam premijera Netanjahua zbog njegove spremnosti da napravi ustupke kako bi se formirala vlada nacionalnog jedinstva. Nema sumnje da je to u ovom trenutku najbolja opcija - rekao je Poruš.

Međutim, visoki zvaničnik "Ujedinjenog judaizma Tore" kritikovao je Netanjahuovu spremnost da napusti tradicionalne političke saveznike.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

- Dok Bibi i desnica drže predavanja ultraortodoksnima o tome da ne ulaze u vladu sa Ajzenkotom, Benetom i Lapidom, Bibi je spreman da bude drugi u rotaciji i izbaci Ben Gvira i ultraortodoksne, samo da bi ti "levičari" formirali vladu sa njim - rekao je zvaničnik.

"Likud" je u subotu uveče izdao zvanično saopštenje u kojem je uveravao ultraortodoksne stranke da ih neće napustiti prilikom formiranja vlade nacionalnog jedinstva.

Ultraortodoksna stranka "Šas" ne pregovara sa Ajzenkotovim blokom i nastavlja da signalizira podršku Netanjahuu.

Međutim, zvaničnici iz Ajzenkotovog bloka i "Ujedinjenog judaizma Tore" veruju da bi "Šas" na kraju mogla da im se pridruži ukoliko ova druga stranka uđe u novu vladu.

Avigdor Liberman Foto: EPA/Abir Sultan

Lider "Šasa", Arije Deri dobio je informacije od Netanjahua pre nego što je premijer javno objavio predlog o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Njih dvojica ostaju u čestom kontaktu povodom političkih dešavanja.



Hoće li Ajzenkot objaviti da je formirao vladu?



Netanjahuova objava usledila je u trenutku kada je Ajzenkot intenzivirao pripreme za formiranje vlade, nakon što je lider stranke "Raam" Mansur Abasproglasio Hamas terorističkom organizacijom.

1/8 Vidi galeriju Mansur Abas, predsednik izraelske stranke Raam (Ujedinjena arapska lista) Foto: Mahmoud Illean/AP

Očekivalo se da će ta izjava omogućiti svim članovima Ajzenkotovog bloka da podrže vladu koja bi se delimično oslanjala na glasove poslanika "Raama".

Većina članova Netanjahuovog bloka stala je uz njega nakon subotnje objave, sa izuzetkom lidera stranke "Jevrejska snaga" Itamara Ben Gvira, koji strahuje da bi njegova partija mogla da bude isključena iz vlade nacionalnog jedinstva.

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

Situacija unutar Ajzenkotovog bloka znatno je komplikovanija.

Predsednik stranke "Izrael naš dom" Avigdor Liberman, lider "Demokrata" Jair Golan i Jair Lapidprotive se formiranju vlade nacionalnog jedinstva sa Netanjahuom.

Ajzenkot se u subotu uveče sastao sa Libermanom u hotelu Dan Akadija, pre razgovora sa premijerom.

Za razliku od svog političkog partnera Lapida, lider stranke "Bejahad" Naftali Benet podržava razmatranje mogućnosti formiranja vlade nacionalnog jedinstva pre nego što se ta opcija odbaci.

Benet je pozdravio Netanjahuovu spremnost da Ajzenkot prvi preuzme funkciju premijera, ali je pozvao na izuzetan oprez.

1/14 Vidi galeriju Jair Lapid, vođa izraelske opozicije čiji je otac Tomi rođen u Novom Sadu Foto: Menahem Kahana/Pool AFP, Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Ovo neslaganje predstavlja prvu javnu podelu unutar stranke "Bejahad" od izbora, otkrivajući suprotstavljene stavove Beneta i Lapida, drugog čoveka stranke.

Lapid je u subotu uveče objavio oštro saopštenje, opisujući Netanjahuovu objavu kao "još jednu providnu prevaru serijskog lažova koji je obmanuo svakog partnera i prekršio svaki sporazum".

Ukoliko Ajzenkot ove nedelje objavi da je uspeo da formira vladu, imaće sedam dana da predstavi koalicione sporazume u okviru procesa formiranja vlade.