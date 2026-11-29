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Ukrajinske snage izvele su uspešan napad na bazu elitne ruske jedinice za upravljanje dronovima "Rubikon" u Zaporoškoj oblasti, nanevši joj značajne gubitke, saopštile su snage ukrajinske vojske sektora "Jug".

Centar za napredne bespilotne tehnologije "Rubikon" predstavlja veliku rusku jedinicu za upravljanje dronovima i čini okosnicu ruskih snaga za bespilotne sisteme, novog roda vojske formiranog krajem 2025. godine.

Ukrajina je i ranije izvodila više napada na ovu elitnu jedinicu, kako na liniji fronta, tako i na teritoriji Rusije.

Poslednji napad bio je usmeren na bazu jedinice "Rubikon" u Berdjansku, primorskom gradu u Zaporoškoj oblasti, saopštile su snage sektora "Jug". Prema preliminarnim podacima, u napadu su uništeni baza za obuku operatera dronova, skladišta bespilotnih letelica i objekti u kojima je bilo smešteno ljudstvo.

- Potvrđeno je i da su pogođeni pripadnici rukovodstva jedinice - navela je ukrajinska vojska.

Prema prvim izveštajima, u napadu bi moglo da bude i više od 30 mrtvih ruskih vojnika, dok je do 70 osoba ranjeno.

Očevici su izvestili da je nakon napada na tom području više puta dolazilo do detonacija municije. Takođe se navodi da je "značajan broj" ruskih vojnika prevezen u bolnicu, dok se veruje da su tela poginulih prebačena u Marijupolj.

Zajedničku operaciju izvele su snage sektora "Jug" ukrajinske vojske, ženska jedinica za upravljanje dronovima "Harpije", ukrajinska Spoljno-obaveštajna služba, jedinica "Alfa" ukrajinske Službe bezbednosti (SBU), kao i 422. i 427. bataljon Snaga za specijalne operacije.

Ukrajinske snage su poslednji put napale objekte jedinice "Rubikon" u Berdjansku tokom zajedničke operacije 9. novembra. Grad se nalazi 107 kilometara iza linije fronta, na teritoriji pod ruskom kontrolom.

Ruska jedinica "Rubikon" specijalizovana je za prekidanje ukrajinskih linija snabdevanja, pronalaženje i uništavanje ukrajinskih operatera dronova na bojnom polju, kao i presretanje izviđačkih i jurišnih bespilotnih letelica visoke vrednosti.

Njeni odredi na prvoj liniji fronta proširuju postojeću takozvanu "zonu uništenja", čineći je dubljom i smrtonosnijom.

Ukrajinske snage sistematski su napadale jedinice "Rubikona" u severnom delu Donjecke oblasti tokom operacije "Vivaldi", ostvarivši značajan rezultat. Rusija je, nakon velikih gubitaka, povukla svoje elitne jedinice iz tog sektora.

Tokom proteklih nekoliko meseci Ukrajina je intenzivirala kampanju napada na ruske položaje u dubini teritorije, gađajući ciljeve udaljene od 35 do 300 kilometara od linije kontakta.