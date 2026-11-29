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Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski poručio je vojnom vrhu da želi potpuno uništenje Krimskog mosta, a ukrajinske snage već pripremaju novi napad na ovu strateški važnu saobraćajnicu koja povezuje Rusiju sa Krimom, objavio je britanski "Telegraf", pozivajući se na vojne izvore.

- Predsednik želi da most bude potpuno srušen - rekao je jedan od izvora za britanski list.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Krimski most, srušen jedan luk Foto: screenshot X, printscreen X - @Exilenova+

Prema navodima "Telegrafa", ukrajinska mornarička raketna brigada, opremljena raketama "neptun", tokom noći 18. novembra premestila je mobilne lansere na unapred pripremljene položaje duž južne obale Ukrajine.

Ukrajinska vojska je potom ispalila veći broj raketa "neptun", a brigada je odmah nakon lansiranja počela da povlači svoje sisteme kako bi izbegla ruski protivudar. Nekoliko sati kasnije, pripadnici drugih jedinica ukrajinskih oružanih snaga takođe su napali most.

Oko dva sata ujutru, pripadnici raketne brigade koja je ispalila "neptune" saznali su da su se deo kolovoza i jedan od nosećih lukova mosta urušili u Kerčki moreuz.

- Naravno, popili smo malo piva - rekao je jedan od ljudi koji su planirali operaciju, prisećajući se trenutka kada su vojnici saznali kakvu su štetu naneli.

Međutim, pošto su rakete bile usmerene na železnički deo mosta, raketna brigada je naredne noći izvela dodatni napad, čime je železnička infrastruktura dodatno oštećena.

Vojnici su tek nakon drugog napada saznali da je naređenje za operaciju lično izdao Zelenski.

Napadi na Krimski most

Ukrajinske odbrambene snage sredinom novembra izvele su seriju napada na Krimski most, oštetivši i drumski deo i prugu. Nakon razaranja, Rusija je prvi put priznala da su logističke veze sa poluostrvom postale "komplikovane".

Potpredsednik ruske vlade, Andrej Nikitin izjavio je da je prevoz putnika i robe otežan i da ruska vlada razmatra mogućnost uvođenja ograničenja saobraćaja preko mosta.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad podvodnim dronovima na Krimski most Foto: EPA/STRINGER, Printscreen/X, Printskrin X, Pritnscreen/X

Ukrajinski ministar odbrane, Jevhen Hmara rekao je da su ruske snage poslale ronioce kako bi pregledali oštećeni deo konstrukcije. Međutim, prema njegovim rečima, Rusiji bi trebalo nekoliko meseci da ukloni oštećeni deo Krimskog mosta.