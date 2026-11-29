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Nigerijski emir (92) našao se pod istragom nakon što ga je poljska influenserka optužila da ju je neprimereno dodirivao tokom obilaska njegove palate. Žena je susret tajno snimila smart naočarima, a snimak je izazvao burne reakcije u Nigeriji.

Turistkinja, koja na Instagramu objavljuje sadržaje sa svojih putovanja, posetila je ranije ovog meseca palatu emira Daure, Umara Faruka Umara, u saveznoj državi Katsina na severu Nigerije.

Na snimku koji je zabeležila pomoću pametnih naočara vidi se kako emir razgovara sa njom dok je drži za ruku na svom krilu. Kada su ustali, on joj je, prema njenim rečima, prišao, zagrlio je i poljubio u obraz, a zatim je uhvatio za grudi.

U jednom trenutku čuje se kako mu govori: "Emire, ne možete tako da me dodirujete". Snimak više nije javno dostupan na njenom Instagram profilu, ali se proširio društvenim mrežama.

U svojoj prvobitnoj objavi, influenserka je navela da je nakon obilaska palate ostala nasamo sa emirom.

- Bilo mi je neprijatno jer je uhvatio moju ruku i počeo da se igra njome. Osećala sam da sedimo previše blizu, pa sam spustila naočare za sunce - napisala je, objašnjavajući da je reč o uređaju kompanije Meta koji omogućava snimanje video-zapisa.

Kako je navela, kada su ustali, emir ju je zagrlio i poljubio u obraz, a potom je uhvatio za grudi.

- Nisu me tako dodirivali na ulicama Nigerije, čak ni na mestima sa mnogo ljudi, već u palati tradicionalnog vođe. Osetila sam da moram da podelim šta mi se dogodilo. Napadnuta sam - napisala je influenserka.

Dodala je da je tokom 30 dana putovanja po Nigeriji imala priliku da vidi brojne lepe predele i upozna divne ljude, ali da joj je poseta Daure ostavila veoma neprijatan utisak. Navela je i da je sa objavljivanjem snimka sačekala dok ne napusti zemlju.

- Bila sam zgrožena zbog ovakvog iskustva i neprestano mi se scena vraćala u mislima - napisala je.

Emir suspendovan, pokrenuta je istraga

Optužbe su izazvale ogorčenje u severnom delu Nigerije. Vlada savezne države Katsina suspendovala je sve zvanične aktivnosti i putovanja emira Daure i naredila istragu o navodima turistkinje.

Komesar za informisanje i kulturu, Bala Salisu Zango izjavio je da su vlasti "duboko zabrinute" zbog optužbi.

Verski vođa šeik Ahmad Gumi takođe je reagovao na društvenim mrežama, poručivši da svaki emir za koga se utvrdi da je počinio nemoralno delo treba odmah da bude smenjen.

- To je neophodno kako bi se zaštitili integritet, dostojanstvo i kredibilitet tradicionalne institucije - napisao je Gumi.

Veće emirata Daura saopštilo je da proverava snimak kako bi utvrdilo njegovu autentičnost i ustanovilo da li je eventualno izmenjen ili generisan putem AI.

Ibrahim Daura, predstavnik emirata, rekao je da se snimak ispituje i da će zvanično saopštenje biti objavljeno nakon završetka provere.

Influenserka primila na stotine pretnji smrću

Nakon što je javno iznela optužbe, turistkinja se suočila i sa napadima na društvenim mrežama. Organizacija "Amnesti internešenel" saopštila je da je žena dobila stotine pretnji smrću.

- Ovi šokantni napadi na osobu koja je preživela seksualno nasilje pokazuju zašto stotine slučajeva silovanja ostaju neprijavljene, zbog rasprostranjene korupcije, stigmatizacije i okrivljavanja žrtava - navela je organizacija u objavi na društvenoj mreži Iks.

Emir se nije javno oglasio povodom optužbi i suspenzije.

Umar Faruk Umar jedan je od tradicionalnih vladara, odnosno emira, koji i dalje imaju značajan kulturni i verski uticaj na severu Nigerije, uprkos tome što su izgubili političku moć. Na položaju emira Daure nalazi se od 2007. godine.