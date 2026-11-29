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Holandski neonacista, Stefan Vajkamp (59), poznat po tome što izgledom podseća na Adolfa Hitlera, osuđen je u petak u Nemačkojna osam meseci uslovnog zatvora zbog podsticanja mržnje i veličanja nacističkog vođe.

Sud u Minsteru izrekao mu je i novčanu kaznu od 1.000 evra, a određena mu je i trogodišnja uslovna kazna, prenose holandski mediji.

Vajkamp je istaknuti evropski neonacistički aktivista, prepoznatljiv po frizuri sa razdeljkom i karakterističnim malim brkovima, kakve je nosio Hitler.

Prema izveštajima na holandskom jeziku, na suđenje je došao upravo u svom prepoznatljivom izdanju - sa dugim kožnim mantilom i značkom runolista, simbolom koji su nekada nosile alpske jedinice Vafen-SS.

Hitlera nazvao genijem

Optužbe protiv Vajkampa odnose se na izjave koje je izneo na neonacističkom skupu u nemačkom gradu Minsteru u julu prošle godine. Tom prilikom snimljen je kako otvoreno hvali Hitlera.

- Bio je briljantan. Hitler je bio genije. Divim mu se. Moja ljubav prema Nemačkoj zove se Adolf Hitler - rekao je tada.

U petak je pred sudom ponovio svoje divljenje prema nacističkom vođi, rekavši, prema izveštajima, da "voli Firera".

Sud u Minsteru osudio ga je zbog podsticanja mržnje i veličanja nacizma. Za takva dela prema strogim nemačkim zakonima predviđene su zatvorske kazne od tri do pet godina. Vajkamp je, kako navode holandski mediji, najavio žalbu na presudu.

Poznat po izgledu koji podseća na Hitlera

. Redovno učestvuje na skupovima krajnje desnice u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, a javno se predstavlja kao holandski nacista.

Prema pisanju nemačkog javnog servisa WDR, na skupu u Minsteru u julu 2025. dao je intervju jednom Jutjub kanalu, tokom kojeg je izneo sporne izjave o Hitleru. Snimak tog razgovora i dalje je dostupan na internetu.

Tokom suđenja prikazan je upravo taj snimak, a Vajkamp je, prema izveštaju WDR-a, više puta klimao glavom u znak odobravanja dok su puštane njegove ranije izjave.

Sudija je obrazložila da je svojim javnim istupima Vajkamp ozbiljno uvredio žrtve nacističkog režima i narušio javni mir.