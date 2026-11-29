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Međunarodni sud za pravo mora u subotu je odbacio argentinski zahtev za zaustavljanje naftnih bušenja koja Velika Britanija planira kod Foklandskih ostrva, što predstavlja novi udarac pokušajima Buenos Ajresa da ograniči ekonomske aktivnosti oko sporne teritorije.

Međunarodni sud za pravo mora odbacio je, sa 18 glasova protiv i tri za, argentinski zahtev za privremenu obustavu projekta "Si Lajon"(Sea Lion), koji se nalazi severno od Foklandskih ostrva. Ova ostrva su pod britanskom kontrolom, ali Argentina polaže pravo na njih i naziva ih Malvinima.

Foklandska ostrva - Malvinska ostrva Foto: Shutterstock's Gen AI/Shutterstock, Shutterstock

Buenos Ajres takođe pokušava da spreči Veliku Britaniju da izdaje nove dozvole za eksploataciju morskih resursa oko ostrva dok traju arbitražni postupci.

Predsednik suda sa sedištem u Hamburgu, Moris Kamga rekao je da odluka o argentinskom zahtevu za uvođenje privremenih mera "ni na koji način ne prejudicira" nadležnost suda da se bavi suštinom spora.

Britanski ministar spoljnih poslova, Ed Miliband i glavna državna tužiteljka Eli Rivs pozdravili su odluku i zajednički poručili:

- Sada pozivamo Argentinu da poštuje pravo stanovnika Foklandskih ostrva da odlučuju o svojoj budućnosti i da okonča širi ekonomski pritisak na Foklandska ostrva.

Foklandska ostrva - Malvini Foto: Shutterstock

Argentinski predsednik, Havijer Milej saopštio je da Argentina poštuje odluku suda i da će "nastaviti da brani svoja prava u okvirima međunarodnog prava", dodajući: "Ova odluka nije poslednja reč."

Presuda je doneta u trenutku kada Milejeva vlada ponovo insistira na argentinskom suverenitetu nad ostrvima, što je dugogodišnji nacionalni cilj koji ima podršku širom političkog spektra u zemlji.

Argentina je 1982. godine izvršila invaziju na ostrva u južnom Atlantiku, nakon čega je izbio desetonedeljni rat koji se završio argentinskom predajom Velikoj Britaniji. Taj poraz ubrzao je pad argentinske vojne hunte.

Foklandska ostrva su samoupravna britanska prekomorska teritorija i imaju više od 3.500 stanovnika, od kojih je većina britanskog porekla.

1/12 Vidi galeriju Papa Lav XIV se tokom posete Argentini sastao sa predsednikom Havijerom Milejom Foto: Andrew Medichini/AP, VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

Naftno polje krije 1,7 milijardi barela

Naftno polje "Si Lajon", udaljeno oko 209 kilometara od Foklandskih ostrva, prema procenama sadrži čak 1,7 milijardi barela nafte.

Dve naftne kompanije - britanski "Rokhoper Eksplorejšn" (Rockhopper Exploration) i izraelski "Navitas Petroleum" - trebalo bi da u roku od dve godine započnu eksploataciju ovog nalazišta, što bi moglo da donese ogromne prihode za više od 3.500 stanovnika ostrva.

Projekat bi mogao značajno da promeni ekonomiju Foklandskih ostrva, koja se u velikoj meri oslanja na ribarstvo.

1/4 Vidi galeriju Identifikovani argentinski vojnici poginuli u Foklandskom ratu, porodice obišle grobove Foto: AP

Međutim, argentinska vlada tvrdi da je morska sredina u spornim pomorskim područjima zaštićena međunarodnim pravom. Buenos Ajres smatra da, s obzirom na to da postoji teritorijalni spor oko Foklandskih ostrva, ne bi trebalo preduzimati nikakve aktivnosti koje bi mogle da promene postojeće stanje, uključujući i izgradnju naftnih bušotina.