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Švajcarskaje danas poznata po političkoj stabilnosti, neutralnosti i dugoj demokratskoj tradiciji. Međutim, sredinom 19. veka zemlja je bila toliko podeljena da su njeni stanovnici odlučili da međusobne sukobe reše oružjem.

U novembru 1847. godine izbio je Švajcarski građanski rat, poznat i kao Sonderbunski rat, koji je završen 29. novembra iste godine.

Iako je trajao manje od mesec dana i odneo relativno malo života, ovaj sukob imao je presudan uticaj na istoriju Švajcarske. Njegov završetak otvorio je put stvaranju moderne švajcarske države.



Zašto su Švajcarci ratovali jedni protiv drugih?



U prvoj polovini 19. veka Švajcarska nije bila jedinstvena savezna država kakvu danas poznajemo. Bila je labava konfederacija kantona koji su uživali veliku samostalnost, imali sopstvene političke institucije i međusobno se razlikovali po verskim i društvenim pitanjima.

Vremenom su se oblikovala dva suprotstavljena politička tabora. Liberali su zagovarali modernizaciju zemlje, jačanje zajedničkih institucija i ograničavanje uticaja Katoličke crkve, dok su konzervativci nastojali da očuvaju tradicionalni poredak i samostalnost kantona.

Napetosti su dodatno porasle 1841. godine, kada su liberalne vlasti kantona Argauukinule tamošnje manastire. Nekoliko godina kasnije konzervativni kanton Lucern pozvao je jezuite da preuzmu važnu ulogu u obrazovanju, što je izazvalo bes radikalnih liberala.

Usledili su i neuspešni oružani pohodi liberalnih dobrovoljaca protiv vlasti u Lucernu.

Kao odgovor na sve veće napetosti, sedam katoličkih konzervativnih kantona - Lucern, Uri, Švic, Untervalden, Cug, Frajburg i Vale - osnovalo je 1845. godine odbrambeni savez nazvan Sonderbund.

Njegovi članovi tvrdili su da žele da zaštite svoju veru i političku samostalnost. Međutim, liberalna većina u švajcarskoj skupštini smatrala je da je takav savez suprotan tadašnjem saveznom ugovoru.



Rat koji je trajao samo nekoliko nedelja



Nakon što je savezna skupština u julu 1847. godine odlučila da raspusti Sonderbund, a konzervativni kantoni odbili da prihvate tu odluku, sukob je postao gotovo neizbežan.

Neprijateljstva su počela 3. novembra 1847. godine, kada su snage Sonderbunda pokrenule vojnu akciju na području prevoja Gotard i prema kantonu Tićino.

Na čelu saveznih snaga nalazio se general Gijom Anri Difur, koji je nastojao da što brže okonča rat i izbegne nepotrebne žrtve. Bio je svestan da se sukobljavaju stanovnici iste zemlje, koji će nakon rata morati ponovo da žive zajedno.

Difur je najpre primorao izolovani Frajburg na predaju, a zatim usmerio vojsku prema Lucernu, političkom i vojnom središtu Sonderbunda.

Odlučujuće borbe odigrale su se 23. novembra kod Gisikona i Majerskapela, gde su savezne snage porazile protivničku vojsku. Lucern je kapitulirao narednog dana, a preostali konzervativni kantoni postepeno su položili oružje. Do 29. novembra rat je bio završen.

Poginule su 93 osobe



Sonderbunski rat posebno je zanimljiv zbog relativno malog broja žrtava. Prema istorijskim istraživanjima, poginula su 93 vojnika, dok je oko 510 ranjeno.

Takvom ishodu doprinela je Difurova strategija, koja se zasnivala na brzom delovanju, izbegavanju nepotrebnih borbi i nastojanju da se poraženi kantoni ne ponize.

Zanimljivo je da je Difur kasnije, 1863. godine, postao jedan od osnivača Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Iako je sukob imao snažnu versku dimenziju, nije se radilo o jednostavnom ratu katolika protiv protestanata. Među protivnicima Sonderbunda bilo je i katoličkih kantona, dok je komandant konzervativnih snaga Johan Ulrih fon Zalis-Zoljo bio protestant.

U središtu sukoba ipak se nalazilo pitanje budućeg političkog uređenja Švajcarske.

Iz građanskog rata nastala je moderna Švajcarska



Pobeda liberalnih snaga otvorila je put velikim političkim promenama. Već 1848. godine donet je novi švajcarski ustav, kojim je dotadašnja labava konfederacija pretvorena u saveznu državu.

Švajcarska je dobila centralnu vladu, dvodomni parlament i zajedničke institucije. Savezna vlast preuzela je važne nadležnosti u oblastima kao što su spoljna politika, vojska, carine i monetarni sistem.

Ipak, pobednici nisu potpuno ukinuli samostalnost kantona. Novi politički sistem zadržao je njihovu značajnu autonomiju, a u ustavno uređenje uključeni su i pojedini zahtevi poražene strane.

Takav kompromis postavio je temelje sistema po kojem je Švajcarska prepoznatljiva i danas.