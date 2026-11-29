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Na ruskim društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje kretanje mobilnog strateškog raketnog sistema "RS-24 Jars", platforme koja služi za lansiranje istoimenih interkontinentalnih balističkih raketa, sposobnih da nose više nuklearnih bojevih glava.

Konvoj je snimljen u blizini Barnaula, nedaleko od naselja Bobrovka, više od 3.300 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Međutim, kako navodi "UkrMedia", karakteristike snimka ukazuju na to da je malo verovatno da je do ovakvog "curenja" informacija o kretanju strateškog nuklearnog raketnog sistema došlo bez odobrenja ili znanja ruskih vlasti.

Na snimku se vidi mobilni lansirni uređaj sistema "RS-24 Jars", zajedno sa transportno-lansirnim kontejnerom, kako se kreće putem kroz naseljeno mesto.

U pozadini se vide ograde privatnih poseda - na osnovu geografske lokacije, prizor je zabeležen na periferiji Barnaula, u ruskom Altajskom kraju, u blizini naselja Bobrovka.

S obzirom na to da se kretanje jedinica u okviru Strateških raketnih snaga Ruske Federacije odvija uz stroge protokole kamuflaže i pojačane mere bezbednosti, praktično je nemoguće slobodno snimati ovakve prizore i odmah ih objavljivati na društvenim mrežama bez odgovarajuće dozvole.

Ipak, Moskva često koristi ovakve snimke, koje "UkrMedia" opisuje kao "slučajno" objavljene, kao sredstvo za vršenje psihološkog pritiska i demonstriranje vojne moći pred zapadnom javnošću.

Sistem "RS-24 Jars" čini okosnicu kopnene komponente ruske nuklearne trijade i može da nosi više nuklearnih bojevih glava sa nezavisnim sistemima navođenja, čiji domet omogućava gađanje ciljeva na interkontinentalnim udaljenostima.

Ovakva javna prikazivanja premeštanja strateškog naoružanja odvijaju se u kontekstu opšte eskalacije nuklearnih aktivnosti Kremlja.

Prema procenama Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), ruski nuklearni arsenal će 2026. godine dostići najviši nivo u poslednjih devet godina, dok su zapadne obaveštajne službe takođe upozorile na mogućnost skorog lansiranja ruskih nuklearnih satelita.