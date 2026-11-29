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Veliki požar nakon navodnog napada ukrajinskih dronova na rusku petrohemijsku industriju

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Ukrajinski dronovi navodno su tokom noći 29. novembra pogodili industrijska postrojenja u ruskoj Samarskoj oblasti i Republici Tatarstan, izazvavši požare u dva velika centra ruske petrohemijske industrije.

Na snimcima koje je monitoring grupa Exilenova+ objavila 29. novembra vide se požari u petrohemijskom postrojenju Toljatikaučuk u Toljatiju i industrijskoj zoni Nižnjekamska.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev potvrdio je da su industrijska preduzeća u regionu bila na meti napada, ne precizirajući koja su postrojenja pogođena.

Postrojenje značajno za rusku vojnu industriju

Toljatikaučuk je jedan od velikih ruskih proizvođača petrohemijskih proizvoda, specijalizovan za proizvodnju sintetičkog kaučuka, monomera, polimera, ugljovodoničnih frakcija i aditiva za visokooktanski benzin.

Proizvodnja ovog postrojenja značajna je i za rusku odbrambenu industriju, budući da se sintetički kaučuk može koristiti u proizvodnji čvrstog raketnog goriva za taktičke i balističke rakete.

Veliki požar u industrijskom centru Tatarstana

U odvojenom napadu dronovima na meti se našla industrijska zona Nižnjekamska u Tatarstanu, gde je na snimcima nakon navodnih udara zabeležen veliki požar.

Nižnjekamsk je jedan od najvećih petrohemijskih centara Rusije, u kojem se nalazi nekoliko velikih postrojenja za proizvodnju hemijskih proizvoda i preradu nafte.

Ukrajinski dronovi i ranije su gađali industrijsku infrastrukturu ovog grada, uključujući Nižnjekamsknjeftehim, jednog od najvećih proizvođača petrohemijskih proizvoda u Rusiji i istočnoj Evropi, koji posluje u sastavu ruskog petrohemijskog holdinga Sibur.