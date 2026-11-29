Ilustrativna satelitska mapa Evrope sa plavom bojom označenim tokom reke Rajne od Alpa do Severnog mora.

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Nemački savezni ministar životne sredine Karsten Šnajder izjavio je danas da se zalaže za prilagođavanje toka reke Rajne klimatskim promenama, kako bi se dugoročno očuvali rečni transport i zalihe vode, predlažući obnovu pritoka i nekadašnjih rečnih rukavaca i proširenje prostora za reku, umesto njenog obimnog produbljivanja.

"Da bismo dugoročno osigurali transport robe, moramo da prilagodimo i samu reku", izjavio je Šnajder ističući značaj Rajne za nemačku industriju, preneo je Dojče vele (DW).

Prema njegovom predlogu, potrebno je obnoviti prirodni tok pritoka i nekadašnjih rukavaca Rajne, kao i koristiti poplavna područja za zadržavanje i skladištenje vode.

Produbljivanje reke bilo bi razmatrano samo na pojedinim mestima.

Nizak vodostaj ugrožava nemačku privredu

Niski vodostaji Rajne tokom ove godine otežali su plovidbu, primoravajući teretne brodove da prevoze manje količine robe, što je povećalo troškove transporta i nanelo štetu privredi.

Šnajder je pozvao nemačke savezne pokrajine da značajan deo od ukupno 100 milijardi evra iz posebnog fonda za investicije u infrastrukturu usmere u vodnu infrastrukturu.

"Novac mora da bude obezbeđen, jer će nas nečinjenje koštati mnogo više", poručio je ministar, navodeći da jedan dan sa temperaturom višom od 35 stepeni Celzijusa nemačku privredu košta gotovo milijardu evra.

On je ocenio da je povezivanje zaštite od poplava i skladištenja vode veliki zadatak za saveznu vladu i pokrajine, upozoravajući da trenutni rast vodostaja Rajne, izazvan kišama, ne znači da je problem nedostatka vode rešen, posebno kada je reč o podzemnim vodama.