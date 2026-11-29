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U Španiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima socijalistički premijer Pedro Sančez pokušava da zadrži vlast nakon više od osam godina na čelu države.

Njegovi glavni protivnici su Alberto Nunjez Feiho, lider konzervativne Narodne partije (PP), i Santjago Abaskal, lider krajnje desničarske stranke Vox.

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, do 14 časova glasalo je 45,75 odsto birača, što je za 5,27 procentnih poena više nego na izborima 2023. godine i predstavlja istorijski rekord izlaznosti do tog doba dana.

Pravo glasa ima više od 38,6 miliona građana, a birališta se zatvaraju u 20 časova. Prvi zvanični preliminarni rezultati očekuju se oko 21 čas.

Iako značajan deo političke rasprave zauzimaju migracije, nacionalni identitet i bezbednost, iza ideoloških sukoba nalazi se i jedno fundamentalno ekonomsko pitanje: kako će se raspodeljivati bogatstvo španskog društva?

Upravo poreski programi političkih stranaka otkrivaju neke od najvažnijih razlika između levice i desnice.

1/15 Vidi galeriju Španija protesti Foto: StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matias Chiofalo / Zuma Press / Profimedia

Program desnice, raj za milijardere

Feihova Narodna partija zalaže se za ukidanje državnog poreza na velika bogatstva, koji je uveden za vreme socijalističke vlade 2022. godine.

Vox ide još dalje. Ta stranka zagovara široko smanjenje poreza, uključujući poreze na dobit preduzeća, imovinu i nasledstvo.

U prethodnim poreskim predlozima Vox je zagovarao smanjenje stope poreza na dobit preduzeća sa 25 na 15 odsto.

To bi značilo da bi kompanija koja ostvaruje oporezivu dobit od 100 miliona evra, pod istim ostalim uslovima, godišnje zadržavala dodatnih 10 miliona evra.

Obe stranke predlažu i poreske olakšice za radnike i porodice. Međutim, ukidanje poreza na velike fortune neposredno pogoduje onima koji takvu imovinu već poseduju.

Predstavnici desnice tvrde da bi manje poresko opterećenje podstaklo investicije, privredni rast i otvaranje radnih mesta. Sa stanovišta levice, ključno pitanje jeste koliko bi koristi od takvog rasta zaista pripalo zaposlenima, a koliko vlasnicima kapitala.

Migrantsko pitanje kao paravan za ekonomske interese

Podsticanjem straha od migranata i predstavljanjem migracija kao jedne od najvećih pretnji društvu, pažnja građana preusmerava se sa pitanja ekonomske nejednakosti i socijalnih razlika.

Dok se politička podrška mobiliše oko pitanja nacionalnog identiteta i bezbednosti, ekonomski programi desnice istovremeno predviđaju smanjenje poreza na dobit kompanija i ukidanje poreza na velika bogatstva.

Tako nastaje politički paradoks: građani nezadovoljni sopstvenim ekonomskim položajem mogu podržati stranke čije bi poreske reforme donele značajne finansijske koristi najbogatijim slojevima društva.

Stambena kriza kao pitanje vlasništva

Vanredni izbori raspisani su nakon što Sančezova vlada nije uspela da obezbedi parlamentarnu podršku za mere kojima je pokušala da odgovori na stambenu krizu.

Rastuće cene nekretnina i kirija postale su jedan od najvećih problema španskog društva.

Međutim, ono što za građanina predstavlja životnu potrebu, za vlasnika kapitala može predstavljati investiciju i izvor prihoda.

Dva različita ekonomska pravca

Za razliku od desnice, Sančezova Socijalistička partija predlaže povećanje poreskog opterećenja najviših prihoda od kapitala, uz poreske olakšice za građane sa nižim i srednjim primanjima.

Levičarska koalicija Frente Amplio zagovara dodatno oporezivanje velikih bogatstava, uključujući godišnji porez od tri odsto na deo neto imovine koji premašuje 50 miliona evra.

Podemos takođe predlaže snažnije oporezivanje najbogatijih i velikih kompanija.

Razlike između ovih programa pokazuju da španski izbori nisu samo sukob oko migracija, nacionalnog identiteta ili kulturnih vrednosti. Oni predstavljaju i sukob različitih predstava o tome kako ekonomija treba da funkcioniše i kako njeni rezultati treba da budu raspodeljeni.