Slušaj vest

Epidemija ebole, koja nastavlja da se širi u Demokratskoj Republici Kongo odnela je više od 6.000 života, saopštili su tamošnji zvaničnici, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Ovaj 17. talas epidemije ebole, najgori u istoriji zemlje, proglašen je 15. maja. Ne postoji vakcina niti tretman za trenutnu varijantu, poznatu kao Bundibugjo.

Vlada je navela da je do sada umrlo 6.025 ljudi i da ima 12.254 potvrđena slučaja zaraze, zabeleženih u osam provincija.

Između 2014. i 2016. godine, ebola je zarazila više od 28.600 ljudi i izazvala više od 11.000 smrtnih slučajeva u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu.

Da bi objasnili veliki broj žrtava u DR Kongu, stručnjaci ukazuju na nedostatak finansiranja, nepoverenje u zdravstvene ustanove i nesigurnost u zemlji kao glavne prepreke u kontroli epidemije.

Stopa smrtnosti je visoka, oko 49 odsto, jer mnogi pacijenti kasno dolaze u zdravstvene ustanove ili jednostavno potpuno izbegavaju lečenje.