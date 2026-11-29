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Čuvara zoološkog vrta nasmrt su izujedala četiri medveda nakon što su pobegla iz svog ograđenog prostora tako što su iskopala prolaz ispod ograde.

Žrtva, identifikovana kao C. Lalramsanga (44), napadnuta je dok je obavljala posao u zoološkom vrtu u Indiji, saopštile su nadležne službe.

Tragedija se dogodila u zoološkom vrtu Aizavl (Aizawl Zoological Park).

Prema izveštajima, četiri himalajska crna medveda uspela su da pobegnu iz svog ograđenog prostora kopajući ispod zaštitne ograde, a potom su napala radnika.

Kako se navodi, nadležni su nakon smrtonosnog napada usmrtili sva četiri medveda.