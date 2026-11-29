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Mađarski premijer Peter Mađar poručio je danas da neće biti dogovora sa predstavnicima bivše vlasti, iako su, kako je naveo, članovi "stare garde" pretpostavili da bi stvari mogle da teku kao pre, samo na nižem nivou i u manjim razmerama.

- Oni su mislili da će moći da nas kupe, da ćemo se sporazumeti, kao što su vlasti koje su smenjivale jedna drugu uvek činile. E pa nećemo. Nema dogovora. Nema dogovora sa kriminalcima, sa onima koji su pljačkali našu otadžbinu, sa onima koji seju razdor i ponižavaju naše sunarodnike - napisao je Mađar na Fejsbuku.

Govoreći o prethodnoj vladi na čelu sa Viktorom Orbanom, Mađar je rekao da je ne samo Fides dok je bio na vlasti, "već i satelitska opozicija koju su održavali i držali kao taoce i njihovi ekonomski i medijski pipci" pokušali sve protiv njega, prenosi MTI.

- Prvo su mislili da se šalim. Onda su mislili da bi mogli da me kupe. Posle su odlučili da me ponize, da me izvrgnu ruglu, da me ismeju, da me samelju i slome, ili da me mentalno unište i onemoguće me u radu. Nisu uspeli - rekao je Mađar.

Zajednica Tise, istakao je, izgrađena je na principima i vrednostima promene sistema 2026. godine.

- Neko može da napravi greške, može da nešto pogrešno razume, ali nikada ne može da izneveri naše principe i vrednosti niti da ih prekrši. To jest, može jednom, ali posle toga ta osoba više ne može da pripada našoj zajednici. Važno je, međutim, videti razliku između ljudske greške i nepricipijelnosti. To su dve potpuno različite stvari - zaključio je on.