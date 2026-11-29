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Švajcarci su danas na referendumu podržali ograničenje upotrebe bučnih vatrometa, što su zagovarali aktivisti za prava životinja, a gotovo 60 odsto birača podržalo je tu inicijativu, čiji je cilj zaštita ljudi, životinja i životne sredine od jakih detonacija i nesrećnih slučajeva.

Švajcarska vlada i parlament, koji su se protivili novim ograničenjima, imaju dve godine da usaglase detalje zabrane, uključujući i to koji će se vatrometi smatrati bučnim, dok će manje bučni vatrometi i dalje biti dozvoljeni, preneo je Rojters.

Izuzeci bi mogli da budu odobreni za velike manifestacije, ali pojedincima bi bilo zabranjeno da samostalno pale bučne vatromete.

Zagovornici zabrane, koji su kampanju promovisali plakatima sa mačkama i psima koji se u strahu kriju i šapama pokrivaju uši, naveli su da vatromet povećava nivo stresa kod životinja i ljudi i stvara otpad.

Član odbora za referendum i trener pasa Roman Huber rekao je da se vatrometi pale danima pre i posle velikih praznika i da je postao smetnja tokom cele godine.

„Ljudi mogu da kažu da je vatromet samo malo zabave. Ali nije zabavno kada ljudi i životinje pate“, naveo je Huber.

Protivnici zabrane bučnih vatrometa ocenili su da ta zabrana predstavlja napad na ličnu slobodu, navodeći da je vatromet važan deo proslava, kao što su doček Nove godine i Dana državnosti Švajcarske.

„Zagovornici ove zabrane su ljudi koji kvare zabavu“, rekao je pre glasanja poslanik desnog centra Andrea Karoni iz Liberalne stranke (FDP).

On je ocenio da je upotreba vatrometa već strogo regulisana.

„Ne bi trebalo dodatno da ograničavamo ljudsku zabavu, a svakako ne uvođenjem opšte zabrane na nivou cele zemlje“, naveo je Karoni.

Švajcarci su danas podržali na referendumu tesnom većinom nove mere za ublažavanje pravila o izvozu oružja, pokazuju preliminarne projekcije rezultata.

Prema prvim projekcijama, 54 odsto birača glasalo je za predložene mere, pokazali su podaci istraživačke agencije GFS Bern, koje je objavio javni servis SRF, prenosi Rojters.