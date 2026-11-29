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Španija se nakon osam godina socijalističke vlasti nalazi pred političkim zaokretom udesno. Konzervativna Narodna partija (PP) i krajnje desničarski Voks obezbedili su, prema preliminarnim rezultatima izbora, dovoljno mandata za formiranje nove vlade.

Narodna partija Alberta Nunjeza Feihoa pripada tradicionalnoj evropskoj konzervativnoj desnici, zagovara smanjenje poreza, liberalizaciju tržišta i veću ulogu privatnog sektora u ekonomiji.

Međutim, mnogo radikalniju političku agendu zastupa njen potencijalni koalicioni partner Voks, predvođen Santijagom Abaskalom.

Santijago Abaskal, lider španske krajnje desničarske stranke Voks. Foto: Manu Fernandez/AP

Nacionalizam, antimigrantska politika i društveni konzervativizam

Voks se zalaže za radikalno ograničavanje imigracije, deportacije ilegalnih migranata, ukidanje autonomije španskih pokrajina i centralizaciju države.

Stranka se protivi postojećim zakonima o rodno zasnovanom nasilju, pojedinim pravima LGBT zajednice i progresivnim klimatskim politikama, dok zagovara tradicionalne porodične vrednosti i snažniju ulogu nacionalnog identiteta u društvu.

Nova prilika za bogaćenje milijardera?

Ekonomska politika buduće desničarske vlade otvara i pitanje dalje raspodele bogatstva u španskom društvu.

Smanjenje poreskog opterećenja najimućnijih i ublažavanje regulacije krupnog kapitala mogli bi da omoguće dodatno bogaćenje milionera i milijardera, prodube ekonomsku nejednakost i smanje javne prihode namenjene finansiranju socijalnih programa.

Dok se obični građani suočavaju sa rastućim troškovima života i sve nepristupačnijim stanovanjem, postavlja se pitanje kome će najviše koristiti poreske olakšice i liberalizacija tržišta.

Zagovornici takve ekonomske politike tvrde da niži porezi podstiču investicije i privredni rast, ali sam rast privrede ne garantuje ravnomerniju raspodelu bogatstva niti poboljšanje životnog standarda radnika.

Istorijski zaokret Španije

Ulazak Voksa u nacionalnu vladu predstavljao bi istorijsku promenu za zemlju koja je gotovo četiri decenije provela pod diktaturom Fransiska Franka.

Dok se španski građani suočavaju sa stambenom krizom i ekonomskom nejednakošću, politički program Voksa veliki prostor posvećuje imigraciji, nacionalnom identitetu i kulturnim sukobima.