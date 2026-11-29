NAJVEĆE POGODNOSTI ZA BOGATE, PROTERIVANJE MIGRANATA I UKIDANJE REGIONALNE AUTONOMIJE! Šta konzervativci i krajnja desnica spremaju Španiji nakon izborne pobede
- Konzervativna PP i krajnje desni Voks, prema preliminarnim rezultatima, imaju dovoljno mandata za formiranje nove vlade u Španiji.
- Voks traži strogu antimigrantsku politiku, deportacije ilegalnih migranata i ukidanje autonomije pokrajina, uz jačanje nacionalnog identiteta.
- Ekonomski kurs nove vlasti podrazumeva niže poreze i manje regulacije, što bi moglo da koristi najimućnijima i produbi nejednakost.
Španija se nakon osam godina socijalističke vlasti nalazi pred političkim zaokretom udesno. Konzervativna Narodna partija (PP) i krajnje desničarski Voks obezbedili su, prema preliminarnim rezultatima izbora, dovoljno mandata za formiranje nove vlade.
Narodna partija Alberta Nunjeza Feihoa pripada tradicionalnoj evropskoj konzervativnoj desnici, zagovara smanjenje poreza, liberalizaciju tržišta i veću ulogu privatnog sektora u ekonomiji.
Međutim, mnogo radikalniju političku agendu zastupa njen potencijalni koalicioni partner Voks, predvođen Santijagom Abaskalom.
Nacionalizam, antimigrantska politika i društveni konzervativizam
Voks se zalaže za radikalno ograničavanje imigracije, deportacije ilegalnih migranata, ukidanje autonomije španskih pokrajina i centralizaciju države.
Stranka se protivi postojećim zakonima o rodno zasnovanom nasilju, pojedinim pravima LGBT zajednice i progresivnim klimatskim politikama, dok zagovara tradicionalne porodične vrednosti i snažniju ulogu nacionalnog identiteta u društvu.
Nova prilika za bogaćenje milijardera?
Ekonomska politika buduće desničarske vlade otvara i pitanje dalje raspodele bogatstva u španskom društvu.
Smanjenje poreskog opterećenja najimućnijih i ublažavanje regulacije krupnog kapitala mogli bi da omoguće dodatno bogaćenje milionera i milijardera, prodube ekonomsku nejednakost i smanje javne prihode namenjene finansiranju socijalnih programa.
Dok se obični građani suočavaju sa rastućim troškovima života i sve nepristupačnijim stanovanjem, postavlja se pitanje kome će najviše koristiti poreske olakšice i liberalizacija tržišta.
Zagovornici takve ekonomske politike tvrde da niži porezi podstiču investicije i privredni rast, ali sam rast privrede ne garantuje ravnomerniju raspodelu bogatstva niti poboljšanje životnog standarda radnika.
Istorijski zaokret Španije
Ulazak Voksa u nacionalnu vladu predstavljao bi istorijsku promenu za zemlju koja je gotovo četiri decenije provela pod diktaturom Fransiska Franka.
Dok se španski građani suočavaju sa stambenom krizom i ekonomskom nejednakošću, politički program Voksa veliki prostor posvećuje imigraciji, nacionalnom identitetu i kulturnim sukobima.
Pred Španijom je sada pitanje šta će biti sa radničkim pravima, socijalnom zaštitom, građanskim slobodama i tekovinama progresivnih reformi sprovedenih tokom prethodnih osam godina.
(Kurir.rs/SkyNews)