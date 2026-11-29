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Ilustracija albanskog premijera Edija Rame sa luksuznim neboderima i Skenderbegovim trgom u Tirani u pozadini.

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Albanska prestonica Tirana poslednjih godina pretvorena je u ogromno gradilište, na kojem niču luksuzni stambeni kompleksi i neboderi vredni desetine miliona evra.

Dok se građevinski procvat predstavlja kao pokazatelj ekonomskog razvoja Albanije, istraživački novinari, ekonomisti i opozicioni političari upozoravaju da iza dela tih investicija stoji novac stečen međunarodnom trgovinom narkoticima, organizovanim kriminalom i korupcijom.

Albanska opoziciona Demokratska partija optužila je premijera Edija Ramu i Eriona Velijaja, gradonačelnika Tirane u vreme iznošenja optužbi, da omogućavaju kriminalnim grupama da peru novac kroz izgradnju nebodera u centru prestonice.

Sumnje dodatno podgrevaju nesrazmera između obima građevinskih projekata i ekonomske moći stanovništva, poslovanje građevinskih kompanija bez odgovarajuće finansijske istorije, kao i desetine hiljada praznih stanova.

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Kako albanske kriminalne grupe peru novac kroz građevinarstvo

Albanska istraživačka novinarka Klodijana Lala navodi da je dešifrovanje komunikacije preko aplikacije SKY ECC pokazalo koliko su albanske kriminalne grupe ojačale poslednjih godina.

One su, prema njenim rečima, preuzele značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini narkoticima, ne samo na evropskom tržištu već i u zemljama u kojima se droga proizvodi.

Istrage albanske Specijalne strukture za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK), prema pisanju lista Tirana Times, ukazuju na to da deo novca stečenog kriminalnim aktivnostima ulazi u albansku ekonomiju kroz građevinarstvo, kompanije za transfer novca i druge delatnosti u kojima se intenzivno koristi gotovina.

Novinar Andi Tela ukazuje na slučajeve u kojima novoosnovane kompanije, bez prethodnog iskustva i značajne finansijske istorije, dobijaju dozvole za realizaciju velikih građevinskih projekata.

"Ovo veoma jasno objašnjava kako novac dolazi iz inostranstva i kako se ovde investira. Pere se i skladišti", rekao je Tela.

On početak intenzivnijeg priliva kriminalnog kapitala povezuje sa periodom između 2014. i 2015. godine, kada je masovno uzgajanje kanabisa omogućilo kriminalnim grupama da akumuliraju kapital koji je kasnije ulagan u građevinarstvo.

Desetine hiljada praznih stanova

Prema podacima koje je Tirana Times objavio u aprilu 2026. godine, od 2015. do kraja 2025. godine u Tirani su izdate građevinske dozvole za čak 9,9 miliona kvadratnih metara.

Od toga se 4,8 miliona kvadratnih metara odnosi na objekte sa više od osam spratova. Ukupno su odobrene dozvole za 107 visokih zgrada, prosečne visine od 20 spratova.

Troškovi izgradnje nebodera, prema proceni predsednika udruženja građevinara Erjona Harizija, kreću se između 2.000 i 3.000 evra po kvadratnom metru.

Istovremeno, prosečna prodajna cena kvadratnog metra stana u Tirani krajem 2025. godine dostigla je između 1.833 i 1.900 evra, dok se u najatraktivnijim delovima prestonice cene kreću između 3.000 i 4.500 evra.

Međutim, prema popisu stanovništva iz 2023. godine, u Tirani je bilo čak 52.871 nenastanjenih stambenih jedinica, uključujući 39.765 stanova.

1/16 Vidi galeriju Tirana protest demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Godišnja stopa rasta stanovništva prestonice istovremeno je pala sa 2,15 odsto 2015. godine na svega 0,23 odsto 2025. godine.

Ekonomista Pano Soko smatra da veliki broj prodatih, ali praznih stanova ukazuje na to da nekretnine nisu kupljene radi stanovanja, već iz drugih razloga.

"To nije prirodna potražnja koja dolazi iz društva", rekao je Soko.

Gradska vlast finansijski zavisna od izgradnje

Ekonomista Zef Preči ocenjuje da bi neformalna i kriminalna ekonomija mogle da čine više od trećine albanskog bruto domaćeg proizvoda, potencijalno i blizu 40 odsto.

Prema njegovoj proceni, građevinarstvo je postalo glavni kanal za pranje takvog novca, dok državne institucije izdavanjem dozvola, naplatom poreza i nedovoljnom kontrolom poslovnih planova omogućavaju njegov ulazak u legalne ekonomske tokove.

Poseban problem predstavlja činjenica da je i budžet Tirane u velikoj meri postao zavisan od nastavka građevinske ekspanzije.

Gradska uprava očekuje da će tokom 2026. godine prikupiti 83 miliona evra od naknada za uticaj novih građevinskih projekata na infrastrukturu i dodatna 43 miliona evra od poreza na imovinu.

Ova dva izvora zajedno čine čak 56 odsto sopstvenih prihoda gradske uprave.

Analitičar Neritan Sejamini upozorava da je budžet prestonice postao strukturno zavisan od nastavka izgradnje, postavljajući pitanje šta će se dogoditi ukoliko građevinski procvat prestane.

Neboderi kao nove albanske piramide

Tirana Times povlači paralelu između današnjeg građevinskog procvata i piramidalnih finansijskih šema koje su tokom devedesetih godina izazvale ekonomsku i političku krizu u Albaniji.

Ovoga puta, međutim, potencijalno neodrživ model razvoja zasniva se na nekretninama čije cene prevazilaze kupovnu moć većine stanovništva, dok postoji sumnja da se deo izgradnje finansira novcem kriminalnog porekla.

Posledice takvog modela osećaju obični građani, kojima stanovanje postaje sve nepristupačnije, dok kapital uložen u nekretnine ne mora nužno da doprinosi stvaranju održivih radnih mesta i razvoju drugih privrednih sektora.

Iako optužbe opozicije protiv Edija Rame same po sebi ne predstavljaju dokaz njegove lične umešanosti u pranje novca, nalazi istražitelja i upozorenja ekonomista otvaraju pitanje odgovornosti državnih institucija za kontrolu porekla kapitala koji se ulaže u albansko građevinarstvo.