Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Gotovo polovina Poljaka želi prekid diplomatskih odnosa sa Rusijom nakon što su ruske rakete više puta narušile poljski vazdušni prostor, objavio je 29. novembra poljski list Žečpospolita.

List je sproveo istraživanje među stanovnicima Poljske, a 47,4 odsto ispitanika smatra da bi Varšava trebalo da prekine diplomatske odnose sa Moskvom zbog upada ruskih raketa u poljski vazdušni prostor. Sa tim se ne slaže 26,8 odsto ispitanika, dok 25,8 odsto nema stav o tom pitanju.

Ruske rakete i dronovi više puta su narušili vazdušni prostor država Evropske unije koje se graniče sa Ukrajinom, ali se NATO do sada uzdržavao od aktiviranja člana 5.

Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Tri ruske krstareće rakete pale su 20. novembra na teritoriju Poljske, dok je ruski izviđački dron 23. novembra kružio iznad Lublina.

Prema rezultatima istraživanja, prekid diplomatskih odnosa najviše podržavaju građani stariji od 50 godina i ispitanici sa višim primanjima.

Varšava najavila uspostavljanje zone zabrane letenja

Poljska je saopštila da su upadi u njen vazdušni prostor po svemu sudeći bili namerni, a 25. novembra najavila je planove za uspostavljanje zone zabrane letenja duž istočne granice sa Ukrajinom do početka 2027. godine.

Varšava je 24. novembra, nakon poslednjeg narušavanja vazdušnog prostora, pozvala ruskog ambasadora u Poljskoj Georgija Mihna i uručila mu "veoma oštro formulisanu diplomatsku notu", izjavio je portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevjor.