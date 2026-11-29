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Jaka snežna mećava i ledeno vreme paralisali su tokom ovog vikenda drumski, železnički i pomorski saobraćaj u nekoliko mesta u Rumuniji. U Bukureštu je oštećeno 57 automobila, a dva nacionalna puta na jugu zemlje zatvorena su zbog snežnih naleta.

Stotine ljudi ostalo je zaglavljeno u svojim automobilima, putevi su bili zatvoreni ili paralizovani snegom i oborenim drvećem, a železnički saobraćaj je pogođen nakon što je drveće palo preko kontaktnih vodova.

Ni pomorski saobraćaj nije bio pošteđen vremenskih nepogoda. Brodovi koji su prevozili teret nisu mogli da se kreću zbog mećave i jakih talasa.

Oluja u Bukureštu oborila je više od 70 stabala i bilborda, odnela je krov stambene zgrade u naselju Bukurešt Noi, na sreću bez žrtava, drvo je palo na jedan automobil, a drugi automobil proklizao je zbog leda i oštetio gasnu cev, objavio je portal Realitatea.

Samo u Bukureštu oborena su 74 stabla i pet bilborda, a delovi zgrada i krovova su otkinuti.

U poslednjih nekoliko sati ekipe za hitne intervencije pozvane su u više od 100 situacija.

Vatrogasci su imali 128 intervencija nakon oluje.

Temperature padaju do minus 18 stepeni

Meteorolozi upozoravaju da će se loše vreme u Rumuniji nastaviti do 2. decembra. Bukurešt je pod žutim upozorenjem zbog jakih vetrova, a udari vetra mogu da dostignu 70 kilometara na sat.

U Transilvaniji, Moldaviji, Maramurešu, Olteniji, Vlaškoj i Dobrudži očekuju se minimalne temperature između minus 18 i minus 10 stepeni.

Vatrogasci preporučuju ljudima da izbegavaju nepotrebna putovanja, da ne parkiraju u blizini drveća, stubova ili zgrada sa kojih mogu da padnu građevinski elementi i da budu oprezni tokom putovanja.