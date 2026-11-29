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Policija je u stanu u Hamburgu pronašla telo žene koja je umrla pre četiri godine u 85. godini života. Njen 55-godišnji sin skrivao je telo u kutiji ispod kreveta, dok je u krevet stavio lutku koja je ličila na njegovu majku. Slučaj je otkriven nakon što je medicinski radnik pozvao policiju. Istražitelji pretpostavljaju da se iza svega krije lična tragedija.

Policija je potvrdila da je pre dva dana intervenisala u stambenoj zgradi u hamburškoj četvrti Hajmfeld. Sve je počelo u četvrtak, kada je radnik medicinske službe došao u stan 55-godišnjaka. U krevetu je zatekao nešto što je izgledalo poput nepomične osobe, zbog čega je pozvao policiju.

U krevetu lutka, ispod njega telo

Policajci su ubrzo utvrdili da se u krevetu ne nalazi osoba, već lutka koju je muškarac uredio tako da liči na njegovu majku. Tokom daljeg pregleda stana, u kutiji ispod kreveta pronašli su posmrtne ostatke umotane u foliju.

Utvrđeno je da je reč o telu njegove majke, koja je umrla pre četiri godine u 85. godini života. Njena smrt nikada nije zvanično prijavljena.

Nakon što je policija pronašla telo, 55-godišnjak je dobrovoljno otišao u psihijatrijsku ustanovu.

Ništa ne ukazuje na nasilnu smrt

Prema dosadašnjim informacijama, ništa ne ukazuje na to da je žena umrla nasilnom smrću. Portparol policije izjavio je da se pretpostavlja da je umrla prirodnom smrću.

Istog dana hamburška policija intervenisala je zbog još jednog slučaja koji je uključivao lutku. Na obali Kajzer-Fridrih-Ufer u četvrti Ajmsbitel pokrenuta je velika policijska akcija zbog sumnje da su pronađeni ljudski ostaci.