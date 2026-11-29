Slušaj vest

Ruske snage pripremaju nove vazdušne napade i nastavljaju proizvodnju i gomilanje raketa, upozorio je u nedelju, 29. novembra, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nakon što je dobio izveštaj Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) i održao koordinacioni sastanak sa ukrajinskim zvaničnicima povodom kašnjenja savezničkih isporuka sredstava protivvazdušne odbrane.

Zelenski je u svom obraćanju naglasio da su pojedini međunarodni partneri ispunili obaveze u vezi sa protivvazdušnom odbranom, ali da ključni paketi pomoći koji uključuju rakete presretače još nisu isporučeni.

"Dobili smo izveštaj HUR-a o tome šta Rusi pripremaju: napade, proizvodnju i gomilanje raketa. Svi koji su u Ukrajini odgovorni za komunikaciju sa partnerima jasno znaju šta treba da urade. Očekujem izveštaj", izjavio je Zelenski.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Zelenski zahteva hitnu isporuku raketa

Nakon koordinacionog sastanka sa zvaničnicima zaduženim za pregovore o protivvazdušnoj odbrani, ukrajinski predsednik posebno je zahvalio Norveškoj na ispunjavanju obećanja, dok je Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane i drugim nadležnim zvaničnicima naložio da hitno kontaktiraju partnere koji još nisu isporučili obećanu pomoć.

"Postojali su konkretni dogovori. Neki su sprovedeni i želim da zahvalim Norveškoj, ali drugi su još u procesu realizacije. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine, Ministarstvo odbrane i drugi zaduženi zvaničnici moraju danas da kontaktiraju one koji još nisu isporučili svoje pakete pomoći.

Do večeras očekujem izveštaj o raketama i kontaktima koje su vladini zvaničnici danas ostvarili sa partnerima, odnosno o tome kada će rakete presretači iz odgovarajućih paketa pomoći biti isporučene Ukrajini", napisao je Zelenski.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Ozbiljni problemi sa snabdevanjem strujom i vodom

Tokom sastanka razmotreno je i stanje ukrajinskog energetskog sektora nakon kontinuiranih ruskih napada, sa posebnim fokusom na Dnjepar i Dnjepropetrovsku oblast, kao i Sumsko, Černigovsko, Odesko, Harkovsko, Zaporoško i Hersonsko područje.

Zelenski je zahvalio ekipama za popravke i radnicima energetskog sektora koji obnavljaju oštećenu infrastrukturu i zatražio da građani pogođeni ozbiljnim prekidima u snabdevanju dobiju jasne informacije.

"Detaljno smo razgovarali o situaciji u onim delovima Dnjepra i oblasti koji su se poslednjih dana suočili sa posebno ozbiljnim problemima, prvenstveno sa električnom energijom, ali i sa vodom.

Ministarstvo energetike Ukrajine i regionalni tim moraju imati jasne odgovore za građane", naglasio je predsednik, dodajući da se Kijev priprema za međunarodne sastanke naredne nedelje, čiji je cilj jačanje pozicije Ukrajine.

Kasni isporuka američkih raketa za sisteme Patriot

Hitni zahtev Zelenskog za isporuku raketa presretača usledio je svega nekoliko sati nakon što je saopštio da su ruske snage tokom protekle nedelje lansirale više od 1.960 udarnih dronova, preko 1.600 navođenih avionskih bombi i osam raketa na Ukrajinu, uključujući napade tokom vikenda u Kijevu, Zaporožju, Odesi i Harkovu, u kojima je bilo poginulih.

Ranije ove nedelje Zelenski je u intervjuu za BBC otkrio da američki ministar odbrane Pit Hegset još nije odobrio transfer 48 raketa presretača za sisteme Patriot, koje su evropski saveznici već kupili u okviru NATO mehanizma Liste prioritetnih potreba Ukrajine (PURL).