Mišel Valentino (14), devojčica koja je preminula nakon teške alergijske reakcije na mlečne proteine u Italiji.

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Četrnaestogodišnja Mišel Valentino preminula je nakon što je pojela picu u mestu Kazalnuovo kod Napulja u Italiji. Devojčica je bila alergična na proteine mleka.

Ona je sa dve drugarice otišla u piceriju, gde je naručila nekoliko parčadi margarite, koje je pojela na licu mesta. Mišel je mislila da će biti dovoljno da ukloni mocarelu sa pice kako bi izbegla alergijsku reakciju. Međutim, na pici su ostali tragovi sira, koji su bili dovoljni da izazovu tešku alergijsku reakciju.

Devojčica se vratila kući, gde je počela da se oseća loše. Roditelji su kontaktirali njene dve drugarice, koje su im ispričale šta se dogodilo.

Ekipa Hitne pomoći prevezla je devojčicu u kliniku Vila dei Fjori u Ačeri, ali je tamo stigla bez znakova života, pokazala je rekonstrukcija događaja koju su sproveli karabinjeri.

Mišel je bila učenica i živela je u Kazalnuovu kod Napulja sa 41-godišnjim ocem, 36-godišnjom majkom i mlađim bratom.

Prema dosadašnjim informacijama, nema naznaka da je bilo ko odgovoran za tragediju, uključujući piceriju u kojoj je pica naručena bez posebnih napomena.