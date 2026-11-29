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Birališta u Španiji su zatvorena, a prema prvim izlaznim anketama, konzervativna Narodna partija (PP) i krajnje desničarska stranka Voks mogle bi da osvoje parlamentarnu većinu i formiraju novu vladu.

Prema rezultatima izlazne ankete koju je objavio španski list El Mundo, ove dve stranke zajedno bi mogle da osvoje oko 184 poslanička mesta, što je više od 176 potrebnih za većinu u parlamentu.

Španski javni servis RTVE procenjuje da bi Narodna partija i Voks zajedno mogli da osvoje između 173 i 182 mandata.

Konzervativci osvojili najviše glasova prema izlaznoj anketi

Prema izlaznoj anketi javnog servisa RTVE, Narodna partija, koju predvodi Alberto Nunjez Feiho, osvojila je najviše glasova i između 129 i 134 mandata u donjem domu španskog parlamenta.

Foto: JULIO MUNOZ/EFE

Na drugom mestu nalazi se Socijalistička radnička partija Španije (PSOE) aktuelnog premijera Pedra Sančeza, kojoj se predviđa između 119 i 124 mandata.

Treće mesto zauzela je krajnje desničarska stranka Voks, koja je zabeležila rast podrške i kojoj se predviđa između 44 i 48 mandata.

Iako izlazne ankete ukazuju na mogućnost formiranja desničarske vlade, još nije izvesno da li će Narodna partija i Voks obezbediti neophodnu parlamentarnu većinu.

Nova prilika za bogaćenje milijardera?

Eventualni dolazak desnice na vlast mogao bi da pruži najbogatijim slojevima španskog društva priliku za dodatno uvećanje bogatstva.

Ukoliko nova vlada krene putem smanjenja poreskog opterećenja najimućnijih i ublažavanja regulacije krupnog kapitala, posledice bi mogle da budu još veća koncentracija bogatstva u rukama ekonomske elite i produbljivanje jaza između najbogatijih i ostatka stanovništva.

Oboren rekord u izlaznosti

Prema zvaničnim podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, do 18 časova glasalo je 68,13 odsto birača, što je za 15 procentnih poena više nego na izborima 2023. godine, kada je u istom periodu izlaznost iznosila 53,13 odsto.

Nikada od smrti španskog diktatora Fransiska Franka 1975. godine izlaznost do 18 časova nije bila toliko visoka.

Rekordna izlaznost zabeležena je i prema podacima objavljenim u 14 časova.

Najveći rast izlaznosti u odnosu na prethodne izbore zabeležen je u španskim enklavama na severu Afrike, Melilji i Seuti.

U Melilji je do 18 časova glasalo 56,32 odsto birača, što predstavlja povećanje od 24 procentna poena, dok je u Seuti izlaznost dostigla 60,80 odsto, odnosno 21,5 procentnih poena više nego 2023. godine.

Pravo glasa imalo je više od 38,5 miliona birača, koji biraju svih 350 poslanika donjeg doma parlamenta, kao i 208 od ukupno 266 članova Senata.

Sančez računao na visoku izlaznost

Španski premijer Pedro Sančez tokom kampanje nastojao je da mobiliše birače levice, ocenjujući da bi izlaznost od 75 odsto ili više mogla da omogući formiranje parlamentarne većine pod njegovim vođstvom.

Međutim, gotovo sve predizborne ankete ukazivale su na mogućnost da Narodna partija i Voks zajedno osvoje parlamentarnu većinu.

Na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim u julu 2023. godine, konačna izlaznost iznosila je 66,6 odsto.

Narodna partija tada je osvojila najveći broj glasova, ali nije uspela da obezbedi dovoljnu podršku u parlamentu za formiranje vlade.

Sančezovi socijalisti formirali su manjinsku vladu sa strankama levice, uz podršku regionalnih stranaka iz Katalonije, Baskije i Galicije.

Čekaju se zvanični rezultati

Privremeni zvanični rezultati biće objavljivani tokom večeri, dok se završetak prebrojavanja glasova pristiglih poštom očekuje za nekoliko dana.