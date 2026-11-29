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Albanski opozicioni poslanik pogođen je u nedelju u leđa gumenim metkom koji je ispalila policija u Tirani, dok su višemesečni antivladini protesti nastavili da eskaliraju tokom vikenda.

Kliti Hoti, poslanik opozicione Demokratske partije, pogođen je dok je bežao od policije za razbijanje demonstracija tokom protesta na glavnom gradskom bulevaru. Hospitalizovan je i nalazi se na lečenju zbog rane zadobijene gumenim metkom.

"Metak nije probio nijedan organ, poput pluća, ali čekamo da vidimo da li je došlo do oštećenja nerava i postoji li mogućnost paralize. Budan je", potvrdila je telefonom iz bolnice u Tirani Lili Idrizaj, Hotijeva prijateljica.

"Bio je u operacionoj sali nekoliko sati", dodala je ona.

Albanska policija saopštila je na konferenciji za novinare da je suspendovala policajca koji je pucao i pokrenula istragu, dodajući da on nije dobio naređenje da ispaljuje gumene metke.

"Svaki čin nasilja i svaki slučaj sumnje na prekoračenje ovlašćenja moraju biti razmatrani uz objektivnost, transparentnost i institucionalnu odgovornost", saopštila je policija.

Stotine povređenih tokom protesta

Policija je počinila više nasilnih incidenata od početka protesta.

Demonstrant Briken Tuci pogođen je u subotu mlazom iz vodenog topa. Njegova porodica navodi da se nalazi u bolnici u životnoj opasnosti, sa teškim povredama glave i krvarenjem.

U oktobru je demonstrant Erjon Viškuli pogođen gumenim metkom u oko, nakon čega je avionom prebačen u Italiju na hitnu operaciju. Albanski ombudsman ukazao je i na druge incidente, uključujući slučajeve u kojima su patrone suzavca pogađale ljude u glavu, fizičke napade policajaca i izlaganje suzavcu i biber-spreju.

Samo u periodu od 13. do 21. oktobra Ministarstvo zdravlja evidentiralo je 320 povređenih tokom nemira, među kojima su bila 192 policajca. Oni su zadobili povrede, između ostalog, usled upotrebe Molotovljevih koktela i pirotehničkih sredstava, kao i u sukobima sa demonstrantima.

1/8 Vidi galeriju Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lokalni mediji izvestili su da je 28. i 29. novembra povređeno više desetina ljudi, uključujući policajce, demonstrante, kao i domaće i strane novinare.

Demonstranti zahtevaju ostavku Edija Rame

Hoti (56) učestvuje u protestima od maja, kada su se građani usprotivili planiranoj izgradnji luksuznog turističkog kompleksa na južnoj obali Albanije, povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa.

Uglavnom mirne demonstracije, poznate kao "Flamingo revolucija", kasnije su prerasle u svakodnevne proteste na kojima se zahtevaju ostavka premijera Edija Rame, raspisivanje novih izbora i izmene izbornih zakona, zakona o zaštiti prirode i investicijama.

1/6 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Depo Photos / Sipa USA / Profimedia

Situacija je eskalirala sredinom oktobra, kada su se protestima pridružili studenti i univerzitetski profesori. Demonstracije su prerasle u nerede, tokom kojih je pričinjena znatna šteta na državnim zgradama, privatnim poslovnim objektima i javnoj infrastrukturi širom centra Tirane. Kampus Evropskog koledža u Tirani opljačkan je i zapaljen.

Rama je odbio da podnese ostavku ili raspiše nove izbore, a demonstranti su novčano kažnjavani zbog nošenja maski ili prikrivanja identiteta tokom protesta, blokiranja puteva i javnih površina, kao i pričinjavanja materijalne štete tokom demonstracija.