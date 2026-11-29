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Četrnaest francuskih trkača uhapšeno je zbog skrnavljenja arheološkog nalazišta u Čileu, a uhapšeni sportisti učestvovali su u trci u pustinji Atakama, na severu zemlje, dok ih čileanske vlasti optužuju za ilegalan ulazak na sveto brdo Unita u oblasti Tarapake, saopštila je danas čileanska policija.

U saopštenju se navodi da su sportisti 23. novembra ušli ilegalno na zaštićeno arheološko nalazište staro više od 600 godina, preneo je Figaro.

Smešten na brdu Unita, Džin iz Tarapake je antropomorfni crtež visok 86 metara, što je ekvivalent zgradi od 30 spratova.

Afera je izbila u petak kada je kompanija sportske opreme „Šinzo Pariz“, sponzor sportista, objavila video na svojim društvenim mrežama.

Javno tužilaštvo je potom pokrenulo istragu, što je dovelo do hapšenja francuskih državljana u subotu uveče.