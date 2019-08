EPSTAJN LUMPOVAO SA PRIJATELJIMA IZ VISOKOG DRUŠTVA: Milijarder pedofil organizovao zabavu u čast princa Endrua, pa pozvao i holivudsku elitu! Evo ko je sve bio u njegovoj zloglasnoj vili! (VIDEO)

U javnost je već isplivao snimak na kojem se vidi kako se princ Endru 6. decembra 2010. godine pozdravlja sa Ketrin Kiting, ćerkom bivšeg australijskog premijera, na vratima Epstajnove vile u Njujorku.

Dejli mejl otkrio je da je prinčeva poseta Epstajnu počela nekoliko dana ranije, kao i da je 2. decembra iste godine, u vili organizovana zabava upravo u čast osramoćenog princa.

Epstajnova zabava sa holivudskim kremom

Britanski list navodi i da je toj zabavi u trpezariji na drugom spratu Epstajnove vile prisustvovalo i nekoliko dobro poznatih holivudskih imena.

Na primer, TV voditeljka Kejti Kurik, nekada najplaćenija voditeljka u SAD-u, zatim komičarka Čelsi Hendler, bliske prijateljice i glumice Gvinet Paltrou i Dženifer Aniston. Takođe, na zabavi je bio i Džordž Stefanopulos, bivši direktor za komunikacije Bele kuće u vreme mandata Bila Klintona. Veruje se da je prisustvovale i Gislejn Maksvel, Epstajnova madam.

Redovan gost

Među gostima bili su i kontroverzni filmski režiser Vudi Alen (83) i njegova supruga Sun-Ji Previn (48).

Bračni par Alen-Previn izazvao je negodovanje kada su se venčali 1997. godine, jer je Sun-Ji zapravo usvojena ćerka Alenove bivše partnerke glumice Mije Ferou. Takođe, režiser je bio na meti optužbi Dilan Ferou, takođe usvojene ćerke Mije Ferou, da ju je seksualno zlostavljao.

Dejli mejl piše da je kontroverzni par nekoliko puta dolazio u Epstajnovu vilu dok je u njoj boravio britanski princ. List je objavio i ekskluzivnu fotografiju na kojoj se vidi kako Alen i njegova supruga napuštaju Epstajnovu vilu 5. decembra, u 11.30.

"Epstajn je voleo da šokira"

U intervjuu objavljenom u petak u američkom političkom časopisu Mader Džons, Epstajnov prijatelj, ugledni naučnik Stjuart Pivar, rekao je da je finansijer voleo da šokira na svojim zabavama. Prema njegovim rečima, na jednu večeru pozvao je grupu vrhunskih naučnika.

"Džefri nije imao srama, prekinuo bi razgovor i rekao stvari poput: 'Kakve to veze ima sa pi**ama?' To mu je bio omiljeni izraz" rekao je on.

Kurir.rs/Dejli Mejl

Foto: AP

