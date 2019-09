TRAMP SAMOUVEREN KADA SE RADI O SPORU SA TEHERANOM: Lako je pobediti Iran!

Tramp je najavio uvođenje još čvršćih sankcija prema Iranu, dok je državni sekretar SAD Majk Pompeo napad na saudijska postrojenja nazvao „ratnim činom“.



Slabost SAD



Šef Bele kuće je neočekivano diplomatskim rečnikom odgovorio na kritike jastrebova u Vašingtonu, uključujući i senatora Lindzija Grejama, koji tvrde da je izostanak čvrstog odgovora na letošnje iransko rušenje američkog drona u Teheranu protumačeno kao slabost Amerike.



"Imamo više nego dovoljno vremena da preduzmemo neke drastične akcije. Sada smo u vrlo moćnoj poziciji. Lako je započeti rat i napasti, ali je teško izvući se iz toga. Uvešćemo neke vrlo ozbiljne sankcije protiv Irana. Mislim da je to znak naše snage - rekao je Tramp, koji nije u potpunosti odbacio vojnu opciju.



- Imamo mnogo opcija, a tu je i krajnja opcija, ali o njoj ne razmišljamo - dodao je šef Bele kuće, odbacivši mogućnost nuklearnog udara na Teheran.



Tramp se uvođenjem novih sankcija Iranu odlučio da maksimalno pojača pritisak na tu državu. Upravo je Tramp prošle godine povukao SAD iz međunarodnog nuklearnog sporazuma kojim su Iranu olakšane sankcije u zamenu za odustajanje od nuklearnog naoružanja. Tramp nije isključio mogućnost susreta s Hasanom Rohanijem, predsednikom Irana, na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku:



Dobra volja



- Nikad ništa ne isključujem, ali više bih voleo da se ne susretnem s njim.



Iranski predsednik Rohani ranije je rekao da će Iran razmotriti mogućnosti direktnih razgovora sa SAD, ali samo ako Vašington pokaže „dobru volju“ i prekine kampanju najvećeg pritiska na njegovu zemlju. Ministarstvo finansija SAD još nije objavilo detalje o novim sankcijama koje je Tramp potpisao protiv Irana.

foto: Profimedia

Ministar spoljnih poslova Irana Muhamed Džavad Zarif izjavio je da optužbe SAD i njenih saveznika da su napadi na saudijska naftna postrojenja „ratni čin“ mogu biti iskorišćene za obmanu američkog predsednika Donalda Trampa da krene u sukob s Teheranom.

- Vojni napad Irana ili Amerike na Iran doveo bi do potpunog rata. Ovo je ozbiljna tvrdnja. Bilo bi mnogo mrtvih. Mi ćemo braniti svoju teritoriju. Neka se spreme za borbu do poslednjeg američkog vojnika - rekao je on.