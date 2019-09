Već je poznato da legendarni američki glumac Robert de Niro nije veliki aktuelnog predsednika Donalda Trampa, a to je sada potvrdio još jednom zapalivom izjavom u intervjuu CNN-u.

Naglasio je da se Trampov opoziv mora dogoditi.

"To se ne može zaobići", rekao je de Niro i nastavio: "On je uradio gore stvari nego što sam mogao i da zamislim. Na dan kad je izabran rekao sam da ću mu dati šansu. Nikad ne možeš znati. On je gori nego što sam zamišljao".

Priznao je da misli da je Tramp možda i lud.

"Mislim da je on lud na jedan način. Moguće i medicinski lud, počinje da mi se čini", kazao je de Niro.

Kurir.rs/CNN

Foto: Youtube/EPA

